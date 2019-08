Juventus-Danilo e Cancelo-Manchester City: ufficiale. Plusvalenza Juve!

Juventus-Danilo e Cancelo-Manchester City: ufficiale

Danilo Luiz Da Silva, noto piu' semplicemente come Danilo, e' un nuovo giocatore della Juventus. Il difensore brasiliano, classe 1991, approda ufficialmente ai campioni d'Italia dal Manchester City. Joao Cancelo fa il percorso inverso e lascia la Juve per vestire la casacca dei Citizen.

Juventus-Danilo e Cancelo-Manchester City, le cifre dell'operazione. Plusvalenza Juve!

La Juventus verserà nelle casse del Manchester City un corrispettivo di 37 milioni di euro, pagabili in tre esercizi. La Juventus ha sottoscritto con Danilo un contratto quinquennale fino al 30 giugno 2024. Ai Citizens va, a titolo definitivo, il 25enne difensore portoghese Joao Pedro Cavaco Cancelo "a fronte di un corrispettivo di 65 milioni di euro, pagabili in tre esercizi. Tale operazione - si legge in una nota del club bianconero - genera un effetto economico positivo di circa 28,6 milioni di euro, al netto del contributo di solidarieta' e degli oneri accessori".