Juventus-De Light, dall'Olanda: accordo con l'Ajax. Le cifre dell'operazione

Juventus sempre più vicina a Matthijs De Ligt. Secondo il 'Telegraaf' i bianconeri hanno trovato l'accordo con l'Ajax per una cifra di 70 milioni e il 19enne difensore olandese non partirà domani per il ritiro dei lancieri in Austria. Le due società starebbero limando gli ultimi dettagli prima dell'ufficializzazione. La Juventus ha da tempo un accordo Matthijs De Ligt per un ingaggio da 12 milioni all'anno.

CALCIOMERCATO, STAMPA, JUVENTUS SI RITIRA DA CORSA A POGBA

Non ci sara' alcun ritorno di Paul Pogba alla Juventus. Secondo il "Daily Mail", il vicepresidente bianconero Pavel Nedved avrebbe personalmente comunicato a Mino Raiola che la Juve si ritira dalla corsa al centrocampista francese, privilegiando altri obiettivi. A questo punto per Pogba, che insiste nel voler lasciare il Manchester United e che sarebbe stato felice di tornare a Torino, rimarrebbe in corsa solo il Real Madrid dove Zinedine Zidane spinge per il suo acquisto.

JUVENTUS-CHIESA? MONTELLA, 'A NOI NON RISULTA CHE CHIESA VOGLIA ANDARE VIA'

"Non capisco tutte queste voci su di lui. È stato detto 100 volte che resterà e a noi non risulta che lui voglia andare via". L'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Montella, commenta le voci su una possibile partenza di Federico Chiesa. "Anche il papà Enrico, mio amico, non ci ha mai fatto sapere nulla -aggiunge Montella in conferenza stampa dal ritiro di Moena-. Finché non viene in America non ci sono aggiornamenti. Poi capiremo cosa vuole fare".

JUVENTUS. ABBONAMENTI GIÀ RINNOVATI PER IL 95%

La campagna abbonamenti 2019/20 si chiude con un successo per la Juventus: la percentuale di rinnovi si attesta intorno al 95%, in linea con la passata stagione. Ma a differenza degli anni scorsi, la societa' bianconera annuncia una novita': chi non e' titolare di una tessera annuale avra' piu' possibilita' di assicurarsi il biglietto per la singola partita, in quanto non verra' aperta la vendita di nuovi abbonamenti, proprio per aumentare la disponibilita' dei tagliandi. Gli abbonati per questa stagione sono dunque 27.700, tra posti Standard e Corporate.