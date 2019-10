Juventus, de Ligt chiede tempo: "Non è un discorso di forma fisica"

Juventus, De de Ligt chiede tempo

Il difensore della Juventus, Matthijs De Ligt sente il bisogno di giocare, crescere e ambientarsi definitivamente in una nuova squadra e in un nuovo calcio. Il centrale olandese e' il primo a riconoscere che non sta giocando ai suoi livelli e anche con l'Olanda le sue prestazioni non sono state impeccabili come lo erano nella scorsa stagione.

"Non so perche', se avessi la risposta potrei aiutare tanti giovani talenti - ha spiegato Matthijs De Ligt, difensore centrale della Juventus ai microfoni di Fox Sports dopo la vittoria di domenica della sua Olanda in casa della Bielorussia -. Tutto quello che posso fare e' continuare a lavorare duramente e fare del mio meglio, cercando di imparare dai miei compagni. Non e' un discorso di forma fisica, forse all'Ajax mi sentivo invincibile, ora e' diverso, ma credo sia normale perche' per me e' tutto nuovo, ma sto migliorando e non sono preoccupato. Sto giocando, giocare per me e' la cosa piu' importante e alla fine sono sicuro che andra' tutto bene e che la stagione sara' positiva".