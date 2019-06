Juventus-De Ligt, 'è fatta al 90%" rivelano in Olanda. Pogba-Juve frenata

Juventus-De Ligt, 'è fatta al 90%" rivelano in Olanda

Nuove conferme dall'Olanda sul possibile arrivo di Matthijs de Ligt alla Juventus, al punto che il quotidiano "Algemeen Dagblad" parla di operazione "fatta al 90%".

JUVENTUS-DE LIGT, INGAGGIO DA 14 MILIONI

La Juventus avrebbe garantito al 19enne centrale e capitano dell'Ajax un ingaggio da 14 milioni di euro a stagione, inferiore in Italia al solo Cristiano Ronaldo, respingendo cosi' il tentativo di rilancio del Paris Saint Germain mentre sarebbe ormai fuori corsa il Barcellona. De Ligt, che guadagnera' il triplo dell'ormai ex compagno di squadra De Jong, finito invece ai blaugrana (per 86 milioni di euro), avrebbe scelto la Juventus anche per la presenza di Cristiano Ronaldo, suo idolo da ragazzino, ma anche i buoni rapporti fra il suo agente Mino Raiola e Pavel Nedved, vicepresidente bianconero, sarebbero stati altrettanto importanti.

Juventus-De Ligt, servono 70 milioni per chiudere con l'Ajax

A questo punto mancherebbe solo l'intesa fra i club per vestire De Light di bianconero: la Juventus non avrebbe ancora presentato un'offerta ufficiale all'Ajax ma la trattativa non dovrebbe andare per le lunghe, con un accordo che verrebbe raggiunto attorno ai 70 milioni di euro.

JUVENTUS-POGBA, MANCHESTER UNITED FERMO SULLE SUE RICHIESTE

La Juventus sogna sempre Paul Pogba a centrocampo. Il ritorno del Polpo resta comunque ancora complicato. La società bianconera è pronta ad arrivare vicina a 100 milioni cash, più una contropartita gradita al Manchester United (Dogulas Costa, Cancelo i nomi più caldi). I Red Devils però chiedono 150 milioni solo cash. Le parti restano lontane e in partita rimane anche il Real Madrid. Sergej Milinkovic Savic resta l'alternativa per il centrocampo della Juventus (attenti però al Psg di Leonardo). Senza ovviamente dimenticare che in bianconero arriverà anche Adrien Rabiot, svincolato dal Paris Saint Germain.