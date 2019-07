JUVENTUS-DE LIGT, RETROSCENA: BLITZ LAST MINUTE DEL BARCELLONA

JUVENTUS-DE LIGT: AFFARE FATTO CON L'AJAX - CLAUSOLA DA 150 MILIONI

La Juventus ha chiuso l'affare legato all'acquisto di Matthijs de Ligt. Il 19enne centrale olandese è pronto allo sbarco a Torino: visite mediche martedì e firma con il club bianconero. All'Ajax dovrebbero andare 70 milioni più bonus mentre il 19enne difensore guadagnerà 12 milioni a stagione (compresi i bonus) e avrà una clausola rescissoria da 150 milioni.

JUVENTUS-DE LIGT, RETROSCENA: BLITZ FALLITO DEL BARCELLONA

La Juventus non teme colpi di scena, anche se sino all'ultim sembra che ci abbia provato il Barcellona. Secondo quanto riporta Mundo Deportivo, il presidente del Barça Josep Bartomeu aveva programmato un viaggio ad Amsterdam per convincere De Ligt a non andare alla Juventus e vestire la maglia blaugrana. Sempre stando a queste indiscrezioni il difensore e capitano dell'Ajax sarebbe stato disposto a incontrare Bartomeu solo se il faccia a faccia fosse organizzato e 'coordinato' dal suo agente, Mino Raiola. Il numero 1 del Barcellona ha chiamato al procuratore, ma il Barcellona sembra che non sia arrivato a pareggiare l'offerta della Juve al giocatore e al suo entourage. Blitz fallito: De Ligt sarà il nuovo diamante nella difesa della Juventus.