JUVENTUS-DE LIGT, RETROSCENA: CAMBIA LA CLAUSOLA PER LA STELLA EX AJAX

La Juventus ha chiuso l'affare legato all'acquisto di Matthijs de Ligt. Il 19enne centrale olandese firmerà un contratto in cui sarà presente una clausola rescissoria da 125 milioni di euro, secondo quanto riporta Tuttomercatoweb. Non dunque 150 milioni, come si era detto sin qui. Ma la cifra potrebbe crescere seconda del rendimento. Ogni trofeo che De Ligt vincerà con la Juventus farà salire verso l'alto la clausola rescissoria di 3-4 milioni di euro. Per il resto si confermano i 70-75 milioni di cartellino che la Juve pagherà all'Ajax e lo stipendio da 12 milioni netti bonus compresi (7,5-8 di parte fissa).

JUVENTUS-DE LIGT, RETROSCENA: BLITZ FALLITO DEL BARCELLONA

La Juventus non teme colpi di scena, anche se sino all'ultimo sembra che ci abbia provato il Barcellona. Secondo quanto riporta Mundo Deportivo, il presidente del Barça Josep Bartomeu aveva programmato un viaggio ad Amsterdam per convincere De Ligt a non andare alla Juventus e vestire la maglia blaugrana. Sempre stando a queste indiscrezioni il difensore e capitano dell'Ajax sarebbe stato disposto a incontrare Bartomeu solo se il faccia a faccia fosse organizzato e 'coordinato' dal suo agente, Mino Raiola. Il numero 1 del Barcellona ha chiamato al procuratore, ma il Barcellona sembra che non sia arrivato a pareggiare l'offerta della Juve al giocatore e al suo entourage. Blitz fallito: De Ligt sarà il nuovo diamante nella difesa della Juventus.