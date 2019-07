Juventus-De Ligt ufficiale: 75 milioni all'Ajax e... LE CIFRE DEL COLPO

E' ufficiale: Matthijs de Ligt e' un giocatore della Juventus. Il 20enne difensore olandese, ormai ex capitano dell'Ajax, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024. Per lui un ingaggio da 8 milioni a stagione che con i bonus possono arrivare a 12.

"La Juventus Football Club S.p.A. - si legge nella nota pubblicata sul sito ufficiale del club bianconero - comunica di aver raggiunto l'accordo con la societa' Amsterdamsche Football Club Ajax NV per l'acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matthijs de Ligt a fronte di un corrispettivo di € 75 milioni pagabili in cinque esercizi oltre oneri accessori per € 10,5 milioni".

JUVENTUS-DE LIGT, L'ANNUNCIO DEL CLUB BIANCONERO

DE LIGT ALLA JUVENTUS. RAIOLA: "DE LIGT? MENTALITA' DI NEDVED, PERSONALITA' IBRA"

"De Ligt ha la stessa personalità di Ibrahimovic e la mentalità di Nedved". Così Mino Raiola ha descritto il diefnsore olandese. "La Juventus è il club che fa per lui e per le sue idee. E' ideale per la sua carriera, per un difensore arrivare in Italia è importante. E' una tappa necessaria nella sua carriera, nella sua testa vuole diventare il più forte al mondo".