Juventus, Dybala svela il mistero: "La mia maschera significa..."

Dybala svela cosa significa la maschera. Dybalamask svelata



Paulo Dybala ha svelato il mistero che si celava dietro la sua esultanza con la mano davanti al volto. Nelle scorse ore l'attaccante della Juventus aveva invitato tutti a postare delle foto in cui si imitava la sua nuova esultanza con l'hashtag #dybalamask,. La Yoya aveva poi promesso che - arrivati a 2000 post - avrebbe svelato il significato del gesto. Dybala ha mantenuto la promessa



Juventus, Dybala svela il mistero: "La mia maschera è quella di un gladiatore..."



"Ciao gente! - ha scritto sul suo profilo Facebook l'attaccante argentino Paulo Dybala -. Grazie per avermi inviato tutte quelle meravigliose foto in cui indossate la #Dybalamask! Sfortunatamente, nessuno ha indovinato, quindi ho intenzione di premiare i 5 che ci sono andati più vicino. La Dybalamask è molto semplice: è la maschera di un gladiatore! Quando lottiamo, a volte indossiamo una maschera da guerrieri per essere più forti, senza perdere il nostro sorriso e la gentilezza!".