Juventus, ecco il nuovo logo. Agnelli: "Definisce senso di appartenenza"

Juventus, nuovo logo

JUVENTUS PRESENTA IL NUOVO LOGO



La Juventus ha annunciato ufficialmente l'inizio di una nuova era, con l’evento Black and White and More, che tiene a battesimo anche il nuovo logo e la nuova identità visiva.



JUVENTUS NUOVO LOGO, UNA J STILIZZATA



Una J stilizzata che prende dunque il posto del vecchio scudo con strisce bianconere e il simbolo di Torino. Una J da cui partire per andare a caccia di nuovi mercati e nuovi pubblici. Bambini, pubblico femminile, le nuove generazioni. I famosi millenials come spiega Andrea Agnelli, quelli che "la Juventus deve riuscire a colpire nella loro fantasia. Cosa sogna una bambina giapponese? E un millenial di Mexico City? Noi dobbiamo rispondere a loro in modo semplice ed evocativo".



NUOVO LOGO JUVENTUS, AGNELLI: "DEFINISCE SENSO DI APPARENTENZA"



"Il nuovo logo definisce un senso di appartenenza e uno stile che permette di comunicare il nostro modo di essere", ha detto Andrea Agnelli. Il presidente bianconero, nella serata chiamata "Black and White and More", ha aggiunto: "Siamo qui per presentare quello che sarà il futuro della Juventus nei prossimi anni. Per crescere dobbiamo continuare a vincere ed evolvere il nostro linguaggio per raggiungere nuovi target".



JUVENTUS, BLACK AND WHITE AND MORE. LA NUOVA IDENTITA' VISIVA



L’obiettivo della Juventus è crescere in termini di presenza, influenza e business, tramite iniziative radicalmente innovative, rivolte sia agli appassionati bianconeri di tutto il pianeta, sia a coloro che sono oggi meno vicini al mondo del calcio: Academy, retail format immersivi, prodotti e servizi fisici e digitali inediti sono solo alcuni dei progetti di cui Black and White and More rappresenta il primo momento.

Questa trasformazione si realizza anche attraverso una nuova identità visiva, frutto di un approccio audace e senza compromessi, che vuole superare gli schemi tipici della tradizione calcistica ed esprime il coraggio della discontinuità: un segno iconico ed essenziale, dalle linee taglienti, che potrà imporsi da protagonista in qualsiasi contesto e su qualsiasi interfaccia. Un segno che rimanda alla celebre frase dell’Avvocato Gianni Agnelli: “mi emoziono ogni volta che vedo sui giornali una parola che inizia per J”.



JUVENTUS, LA SERATA DEL NUOVO LOGO



Al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano molte special guet star per festeggiare il restyling della Juventus: oltre a Massimiliano Allegri e ai giocatori con le rispettive compagne, c'erano il tre volte premio Oscar Giorgio Moroder, lo chef Carlo Cracco, l'attore e regista Michele Placido, il dj Linus, le showgirl Martina Colombari, Federica Fontana e Federica Panicucci, e il team principal della Ferrari Maurizio Arrivabene.