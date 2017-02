Juventus, Elkann: "L'Inter non sa perdere. Eppure dovrebbe essere abituata"



John Elkahnn ha detto: "E' stupefacente che l'Inter non abbia ancora imparato a perdere, dovrebbero essere abituati...". Forse, il vicepresidente della FIAT ha ragione. Anche se il club dei Moratti, se non ricordo male, non è mai finito in serie B...



Juventus, Elkann e l'Inter "abituata a perdere". Non in stile Avvocato



Ma non sarebbe più opportuno non alimentare, con una battuta che l'Avvocato Agnelli non avrebbe fatto, la rovente polemica sulle decisioni, non scandalose ma discutibili, dell'arbitro, casalingo, Rizzoli, che ha diretto la sfida tra la capolista Juventus e l'Inter?



Elkann, Juventus-Inter oscura per Sconcerti



Una partita che Marione Sconcerti, commentatore sportivo del "Corriere della Sera", ha definito "oscura".



"L'Inter non sa perdere. Eppure dovrebbe essere abituata". Juventus, le parole di Elkann



“È stupefacente la capacità dell'Inter di non saper perdere, nonostante dovrebbe averne l'abitudine. Io ero allo Stadium, è stata una bella partita, positiva anche da parte nerazzurra. Mi spiace che poi si debbano creare polemiche dopo una bella sfida che la Juve ha meritato di vincere giocando bene. La cosa importante è comprendere bene quello che succede in campo e riconoscere la sportività che la Juve ha sempre dimostrato di avere", le parole di John Elkann all’inaugurazione della mostra per i 150 anni del quotidiano “La Stampa” .