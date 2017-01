Juventus, Evra non convocato da Allegri. E' addio Juve, ecco dove andrà



Patrice Evra lascia alla Juventus, Ormai non ci sono più dubbi. Il 35enne terzino sinistro francese non è neanche stato convocato da Allegri per il match contro il Bologna. Uomo spogliatoio fondamentale a lungo in bianconero, in questa stagione ha visto diminuire sensibilmente lo spazio da titolare (a vantaggio di Alex Sandro), con un rendimento scaduto (la fotografia è il match di Supercoppa con il Milan: quando Suso ha fatto il bello e cattivo tempo sulla fascia sinistra juventina) e si sono create tutte le situazioni per un addio anticipato con la società torinese.



EVRA, VIA DALLA JUVENTUS: VALENCIA O MANCHESTER UNITED



Il sogno di Evra è quello di tornare al Manchester United per chiudere la carriera e poi proseguire anche dopo il suo ritiro con un ruolo all'interno dei Red Devils. Ma se Mourinho non darà l'ok entro qualche ora, il giocatore passerà al Valencia, che lo vuole fortemente (insieme a Simone Zaza, che la Juve dirotterà in Spagna vista la decisione del West Ham di non riscattarlo).



EVRA, IL SOSTITUTO ALLA JUVENTUS



Con Alex Sandro titolare (quando rientrerà dall'infortunio), il suo vice dovrebbe essere Kwadwo Asamoah, che, non a caso, ha rifiutato la convocazione del Ghana in Coppa d'Africa. In caso di emergenza possibile anche l'ipotesi di spostare Chiellini all'antico ruolo di terzino. La Juventus comunque valuterà anche soluzioni legate al mercato (Kolasinac, Darmian, De Sciglio) se dovessero presentarsi condizioni economiche favorevoli.