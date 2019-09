Juventus, Emre Can: "Fuori dalla Champions? Deluso non sono stati sinceri e.."

Juventus, furia Emre Can: "Esclusione dalla Champions League mi fa arrabbiare"

"Non riesco a spiegarmelo. Ho avuto una telefonata con l'allenatore che è durata meno di 60 secondi, per me è una grossa delusione. Io ho bisogno di giocare in Champions League!". Il centrocampista della Juventus, Emre Can, commenta così, dal ritiro della Nazionale tedesca, la sua esclusione dalla lista dei 22 giocatori che disputeranno la fase a gironi di Champions League (gli sono stati preferiti Matuidi e Khedira). "Questa esclusione mi fa arrabbiare. L'avessi saputo non sarei rimasto. Trarrò le mie conclusioni e parlerò con il club dopo il mio ritorno", aggiunge il 25enne tedesco, secondo quanto riporta la 'Bild'. La stampa tedesca scrive un retroscena: il Psg voleva Emre Can e lui ci sarebbe anche andato, poi però dopo un colloquio con i dirigenti della Juve si sarebbe convinto a restare proprio per giocare la Champions. "Voglio giocare in Champions, la società la scorsa settimana mi aveva promesso altro. Avevo parlato con altre squadre e avrei potuto giocare la Champions, Sarri non è stato sincero con me e se l'avessi saputo prima non sarei rimasto alla Juventus. Ora trarrò le mie conclusioni e parlerò con la società e il mio agente".

JUVENTUS. CHIELLINI OPERATO, STARÀ FUORI SEI MESI

Giorgio Chiellini e' stato sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L'intervento, eseguito presso la clinica Hochrum di Innsbruck dal professor Christian Fink alla presenza del medico sociale della Juventus dott. Tzouroudis, e' perfettamente riuscito. I tempi di recupero previsti sono di circa 6 mesi.