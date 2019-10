Juventus-Genoa 2-1, Ronaldo rigore al 96°. Sarri: "Senza Higuain..."

JUVENTUS, SARRI: "SFRUTTIAMO POCO LE PALLE GOL"

"Siamo in un momento in cui sfruttiamo poco le palle gol e ci concediamo in maniera abbastanza banale agli avversari pochi minuti dopo aver segnato". Maurizio Sarri ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sofferta vittoria della Juventus contro il Genoa per 2-1 nella decima giornata del campionato di Serie A. "Abbiamo fatto un primo tempo un po' sotto ritmo anche nella fase di impostazione, eravamo un po' incerti, qualche tocco di troppo. Questa e' una squadra che sapevamo di avere un palleggio di ottimo livello, non di bassa classifica. Nel secondo tempo abbiamo giocato a un'intensita' molto piu' alta".

JUVENTUS, SARRI: "HIGUAIN? PER CARATTERISTICHE UNICO CHE CI PUO' DARE RIFERIMENTO"

Sarri poco soddisfatto, dunque, che sull'assenza di Pjanic ha risposto: "Era anche il loro atteggiamento, con il trequartista addosso a Bentancur era difficile usarlo da dietro, allora potevamo prendere campo con uno dei centrali. A tratti l'abbiamo fatto bene, a tratti troppo lentamente". Quindi un pensiero all'attacco e all'assenza di Higuain che ha pesato nella gestione delle forze in area: "Senza Higuain tutto piu' complicato? Si' perche' per caratteristiche e' l'unico che ci puo' dare riferimento. Gli altri sono atipici, piace partecipare la manovra e si tirano fuori dall'area di rigore. Rischiamo di riempire poco l'area di rigore".

JUVENTUS, SARRI SUL RITORNO DI DOUGLAS COSTA

Il ritorno di Douglas Costa non penalizzera' il modulo con il trequartista: "Viste le caratteristiche siamo forse piu' adatti a giocare con l'1-2 che con i tre davanti, modulo che penalizza sia Dybala sia Cristiano. Vediamo un po', dipendera' dal momento di condizione dei nostri giocatori. Douglas ha esperienze anche da trequartista soprattutto quando giocava allo Shakhtar ma e' rientrato da due giorni e non c'e' stato tempo di provarlo". Gli otto scudetti di fila potrebbero far pensare a qualcuno che prima o poi la vittoria arrivi sempre e su questo Sarri ha risposto: "Puo' darsi ma significa anche che questa squadra ha la mentalita'. Puo' darsi che abbiamo perso un pizzico di cattiveria e ci sta costando in fase offensiva e in fase difensiva. Gli avversari credo ci siano entrati in area tre volte, prendere gol e' un po' troppo. Non e' la prima volta che succede, a livello mentale manca un pizzico di determinazione in entrambe le fasi. Abbiamo margini di miglioramento nei singoli, se riusciamo a farne crescere tre o quattro possiamo beneficiarne come squadra".

JUVENTUS, RONALDO "VOLEVAMO VINCERE PER RISPONDERE ALL'INTER"

"Sono molto felice, e' stata una partita difficile contro una squadra molto organizzata. Ci abbiamo provato fino alla fine, siamo riusciti a segnare e sono contento". Lo ha detto Cristiano Ronaldo ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della Juventus a Torino contro il Genoa per 2-1. "Penso che con il passare del tempo ci fosse venuta un po' d'ansia, ma volevamo vincere a tutti i costi. Alla fine abbiamo vinto e bisogna imparare da queste partite. Sapevamo che avremmo dovuto vincere perche' l'Inter aveva vinto ieri. Abbiamo meritato perche' abbiamo creato molte occasioni".

JUVENTUS-GENOA 2-1 TABELLINO

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Khedira (16' st Ramsey), Bentancur, Matuidi (16' st Rabiot); Bernardeschi (34' st Douglas Costa); Ronaldo, Dybala. A disposizione: Szczesny, De Sciglio, De Ligt, Danilo, Emre Can, Pinsoglio, Olivieri. Allenatore: Maurizio Sarri.

GENOA (4-2-3-1): Radu; Ghiglione, Romero, Zapata, Ankersen; Schone, Cassata; Pandev (23' st Gumus), Agudelo (39' st Radovanovic), Kouamé (36' st Sanabria); Pinamonti. A disposizione: Barreca, Goldaniga, El Yamiq, Biraschi, Jagiello, Marchetti, Saponara, Jandrei. Allenatore: Thiago Motta.

ARBITRO: Guida di Olbia

MARCATORI: 36' pt Bonuccci (J), 40' pt Kouame (G), 51' st Ronaldo (J)

NOTE

Espulso Cassata (G) al 6' st per doppia ammonizione, Marchetti (G) dalla panchina al 12' st per proteste e Rabiot (J) al 42' st per doppia ammonizione.

Ammoniti: Bentancur, Rugani, Bonucci (J); Pandev (G).

Recupero: 0' e 4'.