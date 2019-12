Juventus, il triplete vale 27,00 volte la posta. Quello del Liverpool 35,00

Il calciomercato sta per riaprire, ma difficilmente cambieranno gli equilibri. Arrivati a metà stagione è più semplice capire quali club possono ambire a vincere il triplete. Campionato, coppa nazionale e Champions League. In Europa non sono tante le società in grado di fare incetta di trofei. Fra questi è il Psg a partire favorito per il triplete (visto il non eccelso livello delle avversarie in campionato e nella coppa nazionale): la tripletta dei parigini vale 12,00 volte la posta, in ribasso rispetto al 17,00 di inizio stagione. Al secondo posto c’è la nuova Juventus targata Maurizio Sarri, guidata da CR7, offerta a 27,00. Stessa quota per il Barcellona. Fra le favorite c’è anche il Bayern Monaco, il cui triplo trionfo è offerto a 28,00. Difficile ma non impossibile che a vincere tutto sia il Liverpool (35,00), improbabile che ci riesca il Real Madrid (220,00).