Juventus in calo a Piazza Affari dopo il via ad aumento capitale

Piazza Affari: Juventus apre in calo dell'1,6% dopo via ad aumento capitale poi va ancora più giù sino a -3,9% poi recupera e a metà mattinata si attesta attorno al -2,3%

L'aumento di capitale da 300 milioni della Juventus partira' il 2 dicembre. Lo ha comunicato la societa' in una nota diffusa nella serata di martedì dove si legge che il consiglio di amministrazione di Juventus ha deliberato di esercitare integralmente la delega ad aumentare il capitale sociale.

Nel dettaglio, come riporta Radiocor, in esecuzione dell'aumento saranno emesse un massimo di 322.485.328 azioni ordinarie Juventus di nuova emissione da offrire in opzione agli azionisti della societa' nel rapporto di 8 nuove azioni ogni 25 azioni Juventus possedute, al prezzo di sottoscrizione di 0,93 euro per ciascuna da imputarsi quanto a 0,01 euro a capitale sociale e quanto a 0,92 euro a sovrapprezzo. Il controvalore dell'offerta in opzione sfiorera' pertanto i 300 milioni. Il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni oggetto dell'offerta in opzione incorpora uno sconto del 29,01% circa rispetto al prezzo teorico ex diritto (Theoretical Ex Right Price o Terp) delle azioni ordinarie Juventus, calcolato sulla base del prezzo ufficiale di chiusura di Borsa del 26 novembre. La controllante Exor ha gia' assunto l'impegno di sottoscrivere la quota di propria pertinenza, pari a circa il 63,8% per circa 191,2 milioni. E' stato inoltre sottoscritto un contratto di garanzia per la parte rimanente con Bnp Paribas, Goldman Sachs, Mediobanca e Unicredit che agiranno in qualita' di joint global coordinators e joint bookrunners. I diritti di opzione per la sottoscrizione dei nuovi titoli saranno esercitabili, a pena di decadenza, dal 2 al 18 dicembre 2019. I diritti di opzione saranno negoziabili in Borsa fino al 12 dicembre.