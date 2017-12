Juve-Inter 0-0. Allegri: "Mancato solo il gol". Spalletti: grande punto, ma...

JUVENTUS-INTER 0-0, ALLEGRI: "CI E' MANCATO SOLO IL GOL"



"C’è da fare i complimenti ai ragazzi, hanno fatto una bella partita senza mai concedere un tiro in porta. Non era facile, perché l’Inter è una squadra compatta, con buona tecnica. Ci è mancato solo il gol. Dispiace non aver vinto, tre punti ci avrebbero dato una bella iniezione di fiducia, ma siamo sulla buona strada", spiega Massimiliano Allegri ai microfoni di Mediaset Premium dopo lo 0-0 di Juventus-Inter. Le occasioni migliori sono dei bianconeri, che prendono la traversa al 45' con Mandzukic e impegnano Handanovic in altre due occasioni con lo stesso Mandzukic (9') e Asamoah (71'). "In fase difensiva siamo stati bravissimi a bloccare i loro esterni, che sono quelli che in Serie A hanno effettuato più cross. Noi non stiamo ancora benissimo, abbiamo ancora margini di miglioramento, specialmente a livello fisico: in queste settimane dobbiamo continuare a lavorare per essere in grado di aumentare in ritmi gara. L’Inter può arrivare in fondo, può lottare per il titolo e la Juventus pure. La sensazione è che la mia squadra non sta ancora benissimo, come vorrei io, ma venivamo da un martedì in cui ci siamo giocati il passaggio del turno in Champions e dalla sfida del San Paolo. Sono soddisfatto". Su Dybalapartito in panchina: "Gioca chi sta meglio: dico sempre che nel calcio correre non è indispensabile, ma aiuta. Perché Dybala e non Douglas Costa? Perché volevo qualcuno che potesse creare qualche problema all’Inter tra le linee: sono contento di quello che ha fatto, ma come tanti altri giocatori deve ancora crescere". Sul sorteggio di Champions League: "Chi vorrei pescare al sorteggio di Champions? Abbiamo il 66% di possibilità di prendere un’inglese, chi viene viene, ci faremo trovare pronti".

JUVENTUS-INTER 0-0, SPALLETTI: "GRANDE PUNTO, MA POTEVAMO FARE DI PIU'..."



"Ci sono stati dei momenti in cui abbiamo perso qualche pallone di troppo, invece dovevamo essere più tranquilli e fidarci delle nostre qualità. Poi, aver portato via un punto qui senza aver preso gol va bene. Stasera qualcosa di più potevamo fare, non eravamo così determinati come invece siamo stati in altri frangenti: in alcuni momenti è sembrato che ci si accontentasse un poco, come se la fase di possesso ci bastasse. Invece dovevamo essere più rabbiosi nel provare a fare di più", spiega Luciano Spalletti dopo lo 0-0 di Juventus-Inter ai microfoni di Mediaset Premium. Sulla classifica: "Tutto quello che abbiamo ottenuto finora ce lo siamo guadagnato e dobbiamo ben tenerlo a mente. Invece abbiamo avuto un po’ di timore, come se non ci meritassimo di stare qui, come se qualcuno ancora non ci creda di essere cresciuto così tanto". A fine primo tempo uno scambio di battute con Chiellini: "L’ho visto partire dalla sua area per andare dall'arbitro e pensavo si volesse lamentare di qualcosa, ma in realtà non era successo niente". L'Inter resta imbattuta: "Se mi avessero detto, all'inizio, di pareggiare a Napoli e Torino e di vincere a Roma non avrei firmato: dobbiamo puntare al massimo. Casomai, la domanda sarebbe ‘perché non le abbiamo vinte tutte?’, perché secondo me avremmo potuto. A noi non manca niente: stasera entrambe le squadre potevano ambire a vincere. Ma questo è un grandissimo punto, in un campo difficile".

JUVENTUS-INTER 0-0 TABELLINO



JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Benatia, Chiellini, Asamoah; Khedira (30'st Dybala), Pjanic (40'st Bentancur), Matuidi; Cuadrado, Higuain, Mandzukic. (Pinsoglio, Loria, Barzagli, Rugani, Alex Sandro, Marchisio, Sturaro, Douglas Costa, Bernardeschi). All. Allegri.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Miranda, Santon (18'st Dalbert); Vecino, Borja Valero; Candreva (24'st Gagliardini), Brozovic, Perisic; Icardi (40'st Eder). (Padelli, Berni, Cancelo, Ranocchia, Nagatomo, Joao Mario, Karamoh, Pinamonti). All. Spalletti .

ARBITRO: Valeri di Roma 6.5.

NOTE: spettatori: 41 mila circa. Ammoniti Benatia, Brozovic, Higuain, Perisic, Santon, D'Ambrosio, Vecino. Recupero: 1'pt, 3'st.