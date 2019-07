Juventus-Inter 5-4 ai rigori. De Ligt autogol, rimediano Ronaldo e Buffon

Juventus-Inter 5-4 ai rigori. De Ligt autogol, rimedia Ronaldo e Buffon

E' la Juventus a vincere il primo derby d'Italia della stagione. Dopo l'1-1 (autorete di De Ligt e gol di Cristiano Ronaldo) con cui si sono chiusi i tempi regolamentari, i bianconeri di Maurizio Sarri si sono imposti sull'Inter di Antonio Conte ai calci di rigore (4-3). Per i campioni d'Italia centri di Cancelo, Ronaldo, Emre Can e Demiral. (alto il tiro di Rabiot, traversa di Bernardeschi). Per i nerazzurri errori di Ranocchia, Longo e Borja Valero (parate di Buffon), gol di Puscas, Joao Mario e Barella.

E' bianconero il primo derby d'Italia della stagione. La Juventus, infatti, ha battuto l'Inter ai calci di rigore per 5-4 nella partita valida per l'International Champions Cup, disputata all'Olympic Sports Center di Nanchino, in Cina. I tempi regolamentari erano terminati sull'1-1 in virtu' dell'autorete di De Ligt e del pareggio di Cristiano Ronaldo. Come spesso succede, il calcio estivo da' molte indicazioni agli allenatori ma in alcuni casi lascia ancora aperte parecchie porte. E il caldo-umido cinese, unito alla poca preparazione alle spalle, ha dato il proprio contributo nel lasciare a Maurizio Sarri tanti punti interrogativi in testa. Il suo "sarrismo" in casa Juve ancora non si e' visto al contrario dei progressi che ha mostrato a livello di gioco l'Inter del sergente di ferro Antonio Conte, squadra parsa meno imballata, piu' 'quadrata' e aggressiva dopo le prime uscite. Ma anche al quarto tentativo - seppur non in un match ufficiale - l'allenatore salentino non e' riuscito a sconfiggere la Juventus, quella squadra che gli aveva dato tanto prima da calciatore e poi da tecnico, ma contro la quale aveva perso due volte, rispettivamente sulla panchina di Arezzo e Atalanta, e pareggiato una, ancora alla guida dei toscani. Oggi a dare il 'la' al vantaggio nerazzurro e' stato pero' uno juventino, forse quella piu' atteso dopo i proclami estivi: al 10' a depositare nella porta difesa da Szczesny e' stato infatti De Ligt, reo di aver messo nella propria porta un cross rasoterra da sinistra di D'Ambrosio. E' stato l'unico sussulto di un primo tempo generoso ma poco prolifico in cui solo Sensi aveva chiamato alla deviazione in corner Szczesny con una conclusione potente ma centrale. Nella ripresa i due tecnici hanno, come nell'uscita precedente, dato sfogo all'ampia girandola di cambi sia per dare minutaggio a chi aveva iniziato in panchina, sia per far rifiatare giocatori provati soprattutto dalle pesanti condizioni climatiche. La Juventus e' cresciuta con il passare dei minuti e dopo un paio di conclusioni, prima di Ronaldo e poi di Rabiot deviate in corner da Padelli, e' stato lo stesso CR7 a riportare in equilibrio la sfida: su punizione il portoghese ha messo all'incrocio alla sinistra del portiere, complice un tocco di Skriniar che ha sporcato in modo decisivo la conclusione. Poco dopo Ronaldo ha avuto sui piedi la palla del raddoppio, in un uno contro uno ha saltato Padelli per poi farsi scardinare palla dallo stesso portiere che ha evitato cosi' la conclusione del numero sette bianconero. Ai rigori a decidere sono state le parate di Buffon sui tentativi di Ranocchia, Longo e Borja Valero, mentre e' stato di Demiral il rigore decisivo che ha dato la vittoria ai bianconeri.

"Non e' mai bello perdere queste partite, specialmente ai rigori. Ci tenevamo a vincere". Cosi' Danilo D'Ambrosio ai microfoni di Sportitalia, dopo la sconfitta dell'Inter contro la Juventus per 5-4 ai calci di rigore nella gara di International Champions Cup giocata a Nanchino, in Cina.

"Abbiamo giocato bene nel primo tempo, poi i ritmi si sono abbassati e la Juve ha avuto qualche occasione in piu'. L'affetto del pubblico ci ha resi felici", ha concluso il difensore nerazzurro.