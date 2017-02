Juventus-Inter, come vedere la partita in streaming e in chiaro in tv

Juventus - Inter streaming, siti web e tv in chiaro: ecco come vedere Juventus - Inter senza pagare. Anche per vedere Juventus Inter in streaming continuano a esserci molte opportunità. Come quelle proposte dai siti delle emittenti straniere che hanno fatto propri i diritti radiotelevisivi. Tra gli esempi ci sono quelli dei paesi Belgio con Medialaan e RTL, Bosnia ed Erzegovina con BHRT e Televizija OBN, Azerbaigian con AzTV e Idman TV, Brasile con Rede Bandeirantes e Rede Globo, Bielorussia con Belteleradio, Andorra con Atresmedia e TV3, Bulgaria con bTV Action, Albania con Vizion Plus, Armenia con Armenia TV, Australia con SBS, Austria con ORF, Birmania con MNTV, Bolivia con Bolivia TV. Occorre però verificare l'effettiva possibilità di visione di Juventus Inter, al pari di quanto accade con i siti dei bookmaker. Cosa che non accade con il servizio Now TV, piattaforma di Sky che non richiede alcun contratto con il canale satellitare. L'app Serie A Tim, scaricabile al costo di 2,99 euro - oltre a 9,99 euro una tantum - e fruibile dai soli clienti Tim, infine, permette di accedere al canale della Lega Calcio Serie A Tim TV che propone tre partite in diretta video in alta definizione a settimana. In ogni caso, tutte queste soluzioni permettono di vedere su smartphone e tablet così come di PC e Mac, le immagini di Juventus Inter.