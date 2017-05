Coppa Italia, Juventus-Lazio 2-0: Bonucci, abbiamo ritrovato le nostre qualita'



"E' stata una partita dura, ma l'abbiamo approcciata nella maniera giusta. Il passo falso di domenica (sconfitta con la Roma, ndr) ci ha dato la sveglia, ci e' servito a ritrovare le nostre qualita'". Leonardo Bonucci, ai microfoni di Raiuno, spiega cosi' il successo per 2-0 nella finale di Coppa Italia, a spese della Lazio. "Loro davanti hanno tanta qualita', ma un super Neto ci ha dato una mano - ha aggiunto il difensore, autore della seconda rete -. Domenica ci aspetta un'altra partita secca da portare a casa per raggiungere il secondo obiettivo", lo scudetto

Juventus-Lazio 2-0, Dani Alves-Bonucci: è la 12° Coppa Italia ai bianconeri



Non c'è storia all'Olimpico: la Juventus conquista la Coppa Italia in finale contro la Lazio al termine di un match dominato. Decidono i gol nel primo tempo di Dani Alves (lancio di Alex Sandro e tiro al volo al volo dell'ex Barça quando siamo al 12°) e Bonucci (inserimento e tocco sotto porta da calcio d'angolo al 25°). I bianconeri tremano solo dopo sei minuti quando Keita colpisce il palo dopo una bella azione personale. Ma è un'illusione per il popolo biancoceleste. Simone Inzaghi ha poco da rimproverarsi, anche se la scelta di lasciare Felipe Anderson in panchina (il brasiliano è entrato solo al 53° ed è stato protagonista di un discreto secondo tempo) lascia un po' perlpessi.



JUVENTUS, TERZA COPPA ITALIA CONSECUTIVA. ORA LO SCUDETTO. E POI LA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE COL REAL MADRID...

La partita è un monologo dei ragazzi di Allegri che dominano la sfida (Strakosha determinante su Higuain e Dybala) e portano a casa la dodicesima Coppa Italia nella storia della Juventus. Tra l'altro è la terza consecutiva: Lazio, Milan e ancora Lazio le vittime di una corazzata inarrestabile, destinata, nei prossimi giorni a mettere in bacheca anche il sesto scudetto consecutivo. Aspettando la finale di Champions League al Millenium Stadium di Cardiff contro il Real Madrid il 3 giugno. I sogni di Triplete restano più che mai concreti...



JUVENTUS-LAZIO 2-0 TABELLINO DELLA FINALE DI COPPA ITALIA



Juventus (4-2-3-1): Neto; Barzagli, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Rincon, Marchisio; Dani Alves; Dybala (33' st Lemina), Mandzukic; Higuain. A disp.: Buffon, Audero, Mattiello, Lichtsteiner, Benatia, Asamoah, Leris, Sturaro, Cuadrado. All.: Allegri

Lazio (3-5-2): Strakosha; Bastos (8' st Felipe Anderson), de Vrij (27' st Luis Alberto), Wallace; Basta, Parolo (20' Radu), Biglia, Milinkovic-Savic, Lulic; Immobile, Keita. A disp.: Vargic, Adamonis, Hoedt, Murgia, Patric, Crecco, Lombardi, Djordjevic, Tounkara. All.: Inzaghi

Arbitro: Tagliavento

Marcatori: 12' Dani Alves (J), 25' Bonucci (J)

Ammoniti: Dani Alves (J)

Espulsi: