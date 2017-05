Juventus, Mandragora subisce scherzo orribile: dato per morto su Wikipedia

Il centrocampista della Juventus Rolando Mandragora è stato vittima di uno scherzo di pessimo gusto sul web. Alcuni hacker avrebbero modificato la sua pagina Wikipedia mettendo la data dell'11 maggio 2017 come giorno della sua morte, e cambiando tutti i verbi legati alla sua vita dal presente al passato.

"Rolando Mandragora (Napoli, 29 giugno 1997 – Torino, 11 maggio 2017) è stato un calciatore italiano, centrocampista della Juventus e della Nazionale Under-21 italiana", si è letto per alcuni minuti.



JUVENTUS, MANDRAGORA PRONTO PER IL MONDIALE UNDER 20



Rolando Mandragora ovviamente sta bene e in ottima salute ed è anche stato convocato da ct azzurro Alberigo Evani per il mondiale under 20 che l'Italia disputerà in Corea del Sud a partire dal 20 maggio.