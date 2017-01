Juventus-Milan 2-1. Allegri: "Primo tempo da 3-0, abbiamo sprecato. E loro..."

Coppa Italia, Juventus-Milan, Allegri: "Potevamo essere 3-0 dopo 1° tempo"



"Nel primo tempo potevamo già chiuderla sul 3-0". Così il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri commentando il successo ottenuto contro il Milan nei quarti di finale di Coppa Italia. "Sapevamo che il Milan era una buona squadra, ha vinto tantissime partite nel finale, è una squadra che qualunque sia il risultato continua a giocare - ha proseguito ai microfoni Rai Sport - Meriti al Milan ma anche alla Juve che ha fatto una bella partita". Analizzando nel dettaglio la partita l'allenatore toscano ha evidenziato che "nel primo tempo non abbiamo concesso niente, abbiamo avuto diverse occasioni, nel secondo lo stesso - ha aggiunto - Con l'uscita di Dybala non riuscivamo più ad andare tra le linee, e quindi non avevamo superiorità numerica".



Coppa Italia, Juventus-Milan, Allegri: "2-1 di Bacca arrivato in modo un po' casuale"



Sulla conferma del 4-3-2-1 visto con la Lazio Allegri ha ribadito che "non è questione di modulo ma di atteggiamento, i quattro attaccanti devono dare una mano in fase difensiva - ha concluso - Bisogna migliorare sulla gestione della palla, il 2-1 è arrivato in maniera un po' casuale. Hanno perso un po' di fiducia ma alla fine non hanno avuto grandi occasioni. Oggi bisogna fare i complimenti ai ragazzi, siamo in semifinale per il terzo anno con l'obiettivo di arrivare fino in fondo", ha concluso il tecnico della Juventus.



COPPA ITALIA, JUVENTUS-MILAN 2-1 TABELLINO (primo tempo 2-0)



MARCATORI: Dybala (J) al 10', Pjanic (J) al 21' p.t.; Bacca (M) all'8' s.t.

JUVENTUS (4-2-3-1): Neto; Barzagli, Bonucci, Rugani, Asamoah; Pjanic, Khedira; Cuadrado, Dybala (dal 22' s.t. Alex Sandro), Mandzukic; Higuain. (Audero, Del Favero, Chiellini, Hernanes, Dani Alves, Lichtsteiner, Mattiello, Pjaca, Sturaro, Rincon, Muratore). All. Allegri.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate (dal 19' s.t. Pasalic), Zapata, Romagnoli, Antonelli; Kucka, Locatelli, Bertolacci (dal 46' s.t. Honda); Suso, Bacca (dal 35' s.t. Deulofeu), Bonaventura. (Storari, De Sciglio, Gomez, Paletta, Vangioni, Mati Fernandez, Poli, Sosa, Lapadula). All. Montella.

ARBITRO: Irrati di Pistoia.

NOTE: espulso Locatelli (M) per doppia ammonizione; ammoniti Kucka (M), Pjanic (J), Mandzukic (J), Bonucci (J), Alex Sandro (J), Antonelli (M), Zapata (M) per gioco scorretto. Spettatori 36.315, incasso di 755.231 euro.