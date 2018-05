Juventus-Milan 4-0, Donnarumma fa due papere. Kalinic, che autogol

La Juventus ha conquistato la Coppa Italia battendo 4-0 il Milan in finale. Tutti nella ripresa i gol: doppietta di Benatia (56mo e 64mo), Douglas Costa da fuori (61mo) e autogol di Kalinic al 76mo. Sul secondo gol di Benatia e su quello di Douglas Costa hanno pesato due gravi incertezze di Donnarumma. Per i bianconeri e' la quarta Coppa Italia di fila e la 13ma in assoluto.

JUVENTUS-MILAN 4-0, ALLEGRI: "VITTORIA MERITATA"

"Abbiamo vinto il primo trofeo. I ragazzi hanno fatto una partita straordinaria. Vittoria meritata, senza togliere nulla al Milan, che ha fatto un buon primo tempo. Abbiamo dimostrato di essere una grande squadra e un grande gruppo. Nel primo tempo ci chiudevano tutti gli spazi, nella ripesa abbiamo trovato più linee di passaggio. Poi la nostra qualità è venuta fuori", il commento di Massimiliano Allegri dopo il 4-0 di Juventus-Milan che ha consegnato la Coppa Italia ai bianconeri.

JUVENTUS-MILAN 4-0 TABELLINO

Juventus (4-3-2-1): Buffon; Cuadrado, Barzagli, Benatia, Asamoah; Khedira, Pjanic (42' st Marchisio), Matuidi; Douglas Costa (28' st Bernardeschi), Dybala (38' st Higuain); Mandzukic. A disp.: Szczesny, Pinsoglio, De Sciglio, Howedes, Rugani, Lichtsteiner, Alex Sandro, Sturaro, Bentancur. All.: Allegri.Milan (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Locatelli (35' st Montolivo), Bonaventura; Suso (22' st Borini), Cutrone (16' st Kalinic), Calhanoglu. A disp.: A. Donnarumma, Storari, Musacchio, Abate, Antonelli, Zapata, Biglia, Mauri, Kalinic, André Silva. All.: Gattuso.Arbitro: DamatoMarcatori: 11' st Benatia, 16' st Costa, 19' st Benatia, 31' st aut. KalinicAmmoniti: Costa (J); Calabria (M)Espulsi: nessuno