Juventus-Monaco 2-1, è finale di Champions League. Buffon si commuove

Champions League: Bonucci, a Cardiff per portarla a casa



"Quello di questa sera e' un grande risultato, siamo cresciuti rispetto a due anni fa" quando la Juventus perse in finale con il Barcellona. "Ora siamo maturi, consapevoli dei nostri mezzi - ha detto Leonardo Bonucci a Canale 5 - A Berlino eravamo una sorpresa. Invece quest'anno la Juve e' piu' che una certezza". Il gol subito da Mbappe', che ha fissato sul 2-1 il risultato con il Monaco nel ritorno della semifinale "fa rosicare - ammette il difensore - Nel momento in cui abbiamo abbassato la pressione per una decina di minuti era nell'aria che arrivasse il gol. Pero' abbiamo dimostrato che siamo una grande squadra. Penso che andiamo a Cardiff con l'obiettivo di portarla a casa facendo la partita piu' bella della nostra storia".



Allegri: Juventus ha molte possibilià di vincere la Champions League



"Penso che la Juventus abbia molte possibilita' di vincere la Champions". Massimiliano Allegri e' fiducioso dopo l'accesso in finale ai danni del Monaco. "Non era semplice giocare una Champions cosi' ha detto il tecnico a Mediaset - Ora siamo alla fase cruciale della stagione, perche' ancora non abbiamo vinto nulla. Nell'ordine ci sono campionato, Coppa Italia e Champions: dovremo esssere meno pigri e curare i dettagli, abbiamo un mese per prepararla".



JUVENTUS-MONACO, BUFFON SI COMMUOVE "DUE ANNI FA CREDEVANO CHE FOSSE LA MIA ULTIMA FINALE"

"E' stato tutto maledettamente difficile, a prescindere dal 2-0 dell'andata. Se fossimo arrivati al campo con la puzza sotto il naso avremmo passato dei brutti momenti. Li abbiamo passati ugualmente, ma se sei pronto a reagire come siamo stati noi, li superi. Cardiff l'abbiamo raggiunta, ma non dico che era il nostro primo obiettivo, perche' ormai non conta piu' niente arrivare in finale". A dirlo Gianluigi Buffon commentando, ai microfoni di Premium Sport, la vittoria per 2-1 sul Monaco che significa, per la Juventus, l'approdo in finale di Champions League per la seconda volta negli ultimi tre anni. "Sono molto felice perche' ci arrivo bene ed e' innegabile che se non giocassi in una grande squadra e con grandi compagni non avrei potuto riprovarci un'altra volta - aggiunge il portiere della Nazionale -. La vita da questo punto di vista e' bella. Due anni fa pensavano che fosse la mia ultima finale, lo ipotizzavo anch'io ma non ne ero certo. Questo significa - conclude con la voce rotta dalla commozione - bisogna sempre credere nei propri sogni".



Juventus-Monaco 2-1, Mandzukic e Dani Alves portano i bianconeri in finale di Champions League



La Juventus ha battuto per 2-1 il Monaco nella semifinale di ritorno della Champions League. I bianconeri di Massimiliano Allegri si qualificano per la finale in programma il 3 giugno a Cardiff. Le reti di Mandzukic al 34', Dani Alves al 44' e Mbappé al 69'. La gara di andata era finita 2-0 sempre per la Juventus. Ora la vincente tra Real Madrid e Atletico Madrid (3-0 al Bernabeu il match d'andata) nella finale del MIllenium Stadium di Cardiff il 3 giugno.



Juventus-Monaco 2-1 il tabellino



RETI: 34' Mandzukic (J), 44' Dani Alves (J), 69' Mbappé (M).JUVENTUS: Buffon; Barzagli (85' Benatia), Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira (10' Marchisio), Pjanic; Dani Alves, Dybala (54' Cuadrado), Mandzukic; Higuain. A disp. Neto, Lichtsteiner, Asamoah, Rincon. All. Allegri.MONACO: Subasic; Raggi, Glik, Jemerson; Sidibé, Bernardo Silva (69' Lemar); Moutinho, Bakayoko (77' Germain), Mendy (54' Fabinho); Mbappé, Falcao. A disp. De Sanctis, Dirar, Diallo, Carrillo. All. Jardim.ARBITRO: Kujpers (Ola). NOTE: ammoniti Falcao (M), Mendy (M), Bonucci (J), Mandzukic (J). Spettatori 40.244 per un incasso di 3.961.831,00 euro.