Juventus-Napoli, Magistris vede lo scudetto: "Andiamo a comandare!"

"Napoli con cuore grandissimo !!Andiamo a comandare! Forza Napoli sempre!". E' il tweet del sindaco di Napoli Luigi de Magistris per la vittoria della squadra di Sarri sulla Juventus. Il gol di Koulibaly potrebbe spostare gli equilibri sull'asse scudetto anche se i bianconeri hanno ancora un punto di vantaggio. Ma le trasferta contro Inter e Roma della squadra di Allegri fanno sognare tutta Napoli (attesa comunque alla difficile sfida di Firenze contro i viola).

"Ieri il Napoli ha fatto gioire tutti i napoletani - continua il sindaco de Magistris su Facebook - Esempio di umiltà e di potenza, di carattere e di semplicità. Squadra sempre concentrata, unita, forte, senza mai mollare, con un grandissimo cuore, per poi andare a vincere con un uomo straordinario del sud del mondo. C'è tutta la nostra storia e il nostro presente. Il Napoli e Napoli sono un'unica entità, uno stesso corpo, un'unica magia. Sono orgoglioso di essere napoletano sempre, nella gioia e nel dolore. Ma oggi sono felice per tutti i napoletani dell'universo. Squadra e popolo, squadra e città, unica anima, stesso corpo in un cuore senza limiti. Solo Napoli sempre e per sempre, senza mai fine".