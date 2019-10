Juventus news, Ronaldo: "Sarri? Con lui la squadra è più fiduciosa"

"Mi piace il modo in cui vuole che la squadra giochi. Se vedete le partita vedete che la squadra è più fiduciosa, creiamo più occasioni, teniamo più la palla. E' quello che dovevamo migliorare". L'attaccante della Juventus, Cristiano Ronaldo, sul modo di giocare del nuovo allenatore Maurizio Sarri. "Abbiamo fatto un bel lavoro l'anno scorso, ma stiamo migliorando -aggiunge CR7 in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League che vede la Juve affrontare la Lokomotiv Mosca -. Sono felice di questi cambiamenti, perché giochiamo di più in avanti, creiamo più occasioni. Magari non segnamo quanto vogliamo, ma creiamo. Siamo primi in campionato, messi bene in Champions League, la stagione è cominciata bene. Abbiamo cose da migliorare, ma finora siamo felici di quello he stiamo facendo".

JUVENTUS NEWS, SARRI, 'DYBALA E HIGUAIN IN FORMA, SONO SERENO CHIUNQUE GIOCHI'

"Higuain e Dybala sono in buona condizione psicofisica entrambi, quindi scegliendone uno anche tramite sorteggio le possibilità di sbagliare sono limitate, quindi questa è una grandissima fortuna". Lo dice l'allenatore della Juventus, Maurizio Sarri, in merito alla scelta del partner in attacco da affiancare a Cristiano Ronaldo, tra Paulo Dybala e Gonzalo Higuain. "Chiaramente nel corso di queste tre settimane avranno modo di esprimersi entrambi. Vediamo se domani sera sarà meglio far partire uno o l'altro, ma sono sereno in entrambi i casi", aggiunge Sarri in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro la Lokomotiv Mosca.

JUVENTUS NEWS, SARRI: "ALLENARE RONALDO MOTIVO D'ORGOGLIO, HA MENTALITA' STRAORDINARIA"

"Chiaramente allenare Cristiano Ronaldo è un motivo di orgoglio. Al di là delle caratteristiche fisiche e tecniche, ha una mentalità straordinaria. Sa porre obiettivi a tutta la squadra e individuali in continuazione". L'allenatore della Juventus, Maurizio Sarri, esalta il suo attaccante Cristiano Ronaldo. "Io credo che appena ha segnato il gol numero 700 appena gli avversari battevano lui stava pensando al traguardo degli 800 -aggiunge Sarri in conferenza stampa alla vigilia del match con la Lokomotiv Mosca-. Ha una capacità di porsi obiettivi e darsi motivazioni straordinaria e per noi è bello averlo attorno perché è positivo. Mentalmente ha qualcosa più di tutti".

JUVENTUS, SARRI, 'LOKOMOTIV PIU' FORTE DI QUANTO TUTTI SI ASPETTAVANO'. JUVENTUS NEWS

"L'insidia è quella di giocare contro una squadra che sta facendo un'ottima stagione. Stanno facendo benissimo in campionato, anche in trasferta, si sono messi in una buona condizione di classifica anche in Champions e questo vuol dire che è una squadra più forte di quello che tutti si aspettavano". Lo dice l'allenatore della Juventus, Maurizio Sarri, in merito alla Lokomotiv Mosca, avversario dei bianconeri in Champions all'Allianz Stadium. "Il loro valore lo abbiamo visto a Leverkusen -aggiunge Sarri in conferenza stampa-. Si è chiusa bene, ha fatto un buon lavoro difensivo con grande intensità e quando rubava palla nella linea centrale del campo era insidiosa. Ha segnato rubando un pallone da un fallo laterale contro, mettendo pressione e facendo sbagliare il portiere. E' una squadra pericolosa per questa densità difensiva che sa fare e questa abilità nel ribaltare le azioni. Serve rispetto e grande calma nei 90 minuti perché sarà dura".