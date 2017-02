Alexis Sanchez, sfida Juventus-Psg per l'attaccante dell'Arsenal



Paris Saint e Juventus in lotta per Alexis Sanchez. L'indiscrezione che rimbalza dall'Inghilterra sull'attaccante cileno, in scadenza di contratto nel 2018 con l'Arsenal, è di quelle importanti. I Gunners hanno proposto all'ex gioiello dell'Udinese un rinnovo di contratto da 11 milioni di euro a stagione.



ALEXIS SANCHEZ TRA JUVENTUS E PARIS SAINT GERMAN, LA SITUAZIONE



Ma il Nino Maravilla vola più in alto nelle richieste. L'Arsenal potrebbe essere costretto a cederlo se dovesse trovarsi con Sanchez a un anno dalla scadenza del contratto e deciso a non rinnovare. La Juventus, secondo quanto i media inglesi, sarebbe fiduciosa in merito sulla possibilità di riportare Alexis in Italia ma deve guardarsi dalla concorrenza del Psg che avrebbe gia' fatto un sondaggio con gli agenti dell'attaccante e sarebbe in piena corsa. Un tandem d'attacco Cavani-Alexis Sanchez sarebbe un ottimo viatico per lanciare la sfida alle grandi d'Europa in Champions League.