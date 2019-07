Alzheimer cure: scoperta proteina che bloccherebbe la malattia. ALZHEIMER NEWS

Scoperta nel cervello la proteina che fermerebbe l’Alzheimer: si comporterebbe come uno “spazzino molecolare”, in grado di ripulire i neuroni dalle sostanze tossiche come quelle presenti in caso di malattie neurodegenerative. A scoprirla è stato l’italiano Domenico Praticò, grazie ad uno studio condotto presso la Lewis Katz School of Medicine della Temple University a Philadelphia. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Molecular Psychiatry.

Alcune proteine, fra le quali la tau, possono essere molto dannose. Se accumulate contribuiscono a causare disturbi neurodegenerativi, provocando malattie quali l’Alzheimer.

Lo studio ha rilevato una molecola, denominata VPS35, in grado di rilevare e rimuovere le proteine difettose dai neuroni. “Questo studio chiarisce il suo ruolo nella omeostasi di tau attraverso il sistema di smaltimento dei rifiuti cellulari” ha affermato Praticò. “Particolarmente interessante in questo studio è la dimostrazione che una piccola molecola (TPT-172) può ristabilire la funzione normale di VPS35” ha proseguito.

VPS35 rileva e trasporta le proteine disfunzionali, come la tau, presso i siti di degradazione della cellula, una specie di 'discarica cellulare dove avviene lo smaltimento dei rifiuti molecolari.

Alzheimer, cure: farmaci che potenziano l’azione di VPS35 potrebbero rappresentare una cura efficace

Lo studio ha rilevato che VPS35 attiva la “catepsina D”. Si tratta di un enzima coinvolto nella degradazione delle proteine alterate. Gli esperti ritengono dunque che farmaci in grado di potenziare l’attivita della proteina VPS35 potrebbero rappresentare cure efficaci contro l’Alzheimer e altre malattie neurodegenerative.