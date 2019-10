Alzheimer, scoperto nuovo farmaco: ferma il declino. ALZHEIMER NUOVA CURA

"Siamo fiduciosi nella prospettiva di offrire ai pazienti la prima terapia che riduce il declino clinico dell'Alzheimer" ha affermato Michel Vounatsos, amministratore delegato di Biogen. L’azienda statunitense chiederà l’autorizzazione per il farmaco sperimentale 'Aducanumab'. Si tratta di un anticorpo specifico che agirebbe contro la proteina tossica 'beta-amiloide’, che è tra le principali responsabili della demenza dovuta all’Alzheimer.

Dopo aver riposto tante iniziative sulla molecola, la Biogen aveva chiuso anticipatamente il trial clinico in quanto i risultati raggiunti erano deludenti. Dopo una nuova analisi, l’azienda ha scoperto che con un dosaggio maggiore l’anticorpo funzionava, riducendo in modo significativo il decorso del declino mentale dovuto all’Alzheimer.

"È interessante notare che l'abbandono iniziale di aducanumab era stato causato da un'analisi inaccurata dei risultati dei test clinici” ha spiegato Michele Vendruscolo, del dipartimento di chimica dell'Università di Cambridge, in un commento all'ANSA. “Ma, considerando meglio i numerosi fattori che hanno contributo a tali risultati, i ricercatori di Biogen sono riusciti a rivelare l'efficacia terapeutica del farmaco sperimentale" ha aggiunto.

La Biogen ha di recente annunciato che chiederà alla FDA l’autorizzazione per l’uso del farmaco sperimentale. “Questo annuncio è importante perché Aducanumab, se approvato dalla FDA, sarà il primo farmaco capace di curare l'Alzheimer" ha spiegato Michele Vendruscolo. "Altrettanto importante è il fatto che Aducanumab dimostra che intervenire sull'aggregazione del peptide beta-amiloide è un approccio terapeutico efficace. Questa dimostrazione aprirà la strada per lo sviluppo di altri composti ancora più potenti per l'Alzheimer e per altre malattie neurodegenerative, inclusi Parkinson e sclerosi laterale amiotrofica" ha continuato l’esperto.