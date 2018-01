Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri si sposano? Voci di nozze Ambra-Allegri

Ambra Angiolini porta Massimilano Allegri a conoscere i genitori: siamo alla vigilia di un matrimonio? I gossip corrono sulla rete. L’allenatore della Juventus, appena gli impegni lo consentono, corre nella Capitale per andare a trovare l’attrice. E lei lo porta a conoscere la mamma e il papà. Di certo l'amore è a gonfie vele per la coppia Ambra-Allegri Diva e donna” ha fotografato i due Cerveteri, dove i genitori di Ambra hanno accolto Allegri. Come? Pare proprio a braccia aperte, secondo quanto riporta il settimanale.

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri tra voci di nozze e anelli al dito

Ambra sfoggia già da tempo un solitario al dito. In una recente conferenza stampa a Vinovo anche il tecnico della Juventus aveva una misteriosa fede al dito. Che davvero il matrimonio sia nell'aria?

Ambra Angiolini-Massimiliano Allegri nozze? I loro precedenti matrimoni

Ambra ha concluso una relazione di oltre 10 anni con Francesco Renga, dal quale ha avuto i suoi due figli. Allegri è stato sposato, e dal matrimonio del 1994 è nata l’anno successivo sua figlia Valentina.