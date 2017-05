Andrea Agnelli e Deniz: prime foto di Selin. E le voci di addio alla Juventus

Andrea Agnelli e Deniz Alkalin: le prime foto di Selin



Le prime immagini di Livia Selin, la figlia del presidente della Juventus Andrea Agnelli e della sua compagna Deniz Alkalin. Le pubblica in esclusiva Chi. La piccola è nata lo scorso 22 aprile nella clinica milanese Humanitas San Pio X.



Andrea Agnelli e Deniz: le prime foto di Selin. La casa a Milano e le voci di (possibile) addio alla Juventus



Il presidente bianconero Andrea Agnelli e la compagna Deniz Akalin, infatti, hanno preso casa a Milano, alimentando così le voci di un possibile addio alla Juventus dopo questa annata che vede i bianconeri non soltanto virtualmente già campioni d'Italia, ma in lizza anche per la Champions e la Coppa Italia.



Andrea Agnelli e Deniz: le prime foto di Selin. C'era anche Francesco Calvo



A far visita alla piccola e alla neomamma in clinica oltre ad Allegra Caracciolo, madre di Andrea Agnelli, si è presentato a sorpresa anche Francesco Calvo, ex marito di Deniz Alkalin, nonché ex responsabile marketing della Juventus (attualmente a Barcellona) e amico di Andrea Agnelli.