Apnee notturne, rischi cuore e cervello: ictus e ipertensione con le apnee

APNEE NOTTUNE, studio Sda Bocconi afferma che le apnee notturne sono un disturbo sottovalutato ma anche aumenta il rischio di ictus e malattie cardiovascolari

Le apnee notturne sono un problema comune a decine di migliaia di italiani. Tale disturbo non consente di dormire bene ma aumenterebbe anche il rischio di incorrere in patologie del cuore e del cervello. La conferma arriva uno studio realizzato da Sda Bocconi.

Le apnee notturne sono interruzioni della respirazione di durata variabile (anche diversi secondi) dovute all'ostruzione delle vie aree superiori. Si tratta di un disturbo spesso sottovalutato e non diagnosticato che però ha un impatto importante sulla salute. Le apnee notturne provocando ipossia e frammentazione del sonno hanno effetti negativi sul corretto funzionamento dell'organismo. Le apnee notturne sono quindi correlate ad un aumento di problemi al cuore e cervello come ictus, aritmie, ipertensione e insufficienza cardiaca.

Lo studio "Cost-of-illness study of Obstructive Sleep Apnea Syndrome (OSAS) in Italy" realizzato dal centro di ricerca multidisciplinare CERGAS Sda Bocconi (Centro di Ricerche sulla Gestione dell'Assistenza Sanitaria e Sociale) con il contributo non condizionante di Philips ritiene che il costo delle apnee notturne si avvicina ai 31 miliardi di euro l'anno sommando i costi diretti sanitaria e quelli indiretti dovuti alla morbilità.

Il mancato trattamento delle apnee notturne o il sottovalutarne gli effetti in termini di peggioramento della qualità della vita ha un peso economico che si attestrebbe sui 9 miliardi di euro l'anno. Lo studio, i cui dati sono stati incrociati con quelli dell'Associazione Apnoici Italiani, inoltre afferma che solo 460mila pazienti con apnee notturne morderate-servere siano diagnosticati e appena 230mila siano trattati. Si tratta di percentuali davvero basse rispetto alle stime degli esperti.

I più colpiti da apnee notturne sono i soggetti di sesso maschile adulti ma questo disturbo si presenta anche nei bambini, soprattutto se hanno le tonsille ingrossate per motivi vari. Le apnee notturne possono essre causate dall'essere sovrappreso, fumo, consumo di alcol e uso di farmaci per dormire. Uno dei segnali a cui i russatori non occasionali dovrebbero porre attenzione è scoprire che si fanno delle pause prolungate durante il russamento senza respirazione. In questo caso è opportuno rivolfersi ad uno specilista del sonno per verificare se si soffre di apnee notturne. Un esame chiamato polisonnografia misura la notte la saturazione dell'ossigeno, flusso respiratorio e battito cardiaco, oltre eventualmente anche i movimenti muscolari.