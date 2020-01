ASCOLTI TV, Amadeus stravince con 'Speciale Lotteria". AUDITEL, chi va ko è...

ASCOLTI TV, Amadeus stravince con 'Speciale Lotteria". I DATI AUDITEL

ASCOLTI TV super per Amadeus che stravince la serata televisiva dell'Epifania con Lotteria Italia e annunci sanremesi. Su Rai1, 'I Soliti Ignoti - Speciale Lotteria Italia' vive una serata da leoni sul terreno dell'Auditel e ha ottene 5.387.000 spettatori con il 24.2% di share, risultando di gran lunga il programma più seguito della prima serata.

ASCOLTI TV, PINOCCHIO (CANALE 5), 'NOW YOU SEE ME 2' E... I DATI AUDITEL

Al secondo posto negli ascolti tv, c'è Canale 5: 'Pinocchio' di Roberto Benigni, molto lontana però dai numeri di Amadeus e Rai1: 1.759.000 spettatori e l'8% di share. Il podio nei dati Auditel nella sera dell'Epifania: Italia1 con 'Now You See me 2', viene visto da 1.518.000 telespettatori (share del 6,8%). Su Rai2 '9-1-1' ha totalizzato 1.130.000 telespettatori e il 4,6% di share mentre su Rai3 'L'ultimo lupo' ha realizzato 1.030.000 telespettatori e il 4,3% di share. Su La7 'Eden - Un Pianeta da Salvare' di Licia Colò è stato seguito da 497.000 telespettatori con uno share del 2,3% mentre su Tv8 il film 'Il pesce innamorato' è stato visto da 495.000 telespettatori con uno share del 2,1%. Su Retequattro 'Mountains - La Vita sopra le Nuvole' ha interessato 489.000 telespettatori (share del 2%). Sul Nove 'Come farsi lasciare in 10 giorni' è stato visto da 461.000 spettatori con il 2%.

Nell'access prime time vola Canale 5 negli ascolti tv: 'Striscia la Notizia' ha ottenuto 3.738.000 telespettatori e uno share del 14,5%. Nella fascia preserale, invece, sulla rete ammiraglia di viale Mazzini 'L'Eredità' è stata seguita da 5.097.000 telespettatori registrando uno share del 23,3%. Su Canale 5 'Avanti un Altro' è stato visto invece da 3.905.000 telespettatori con uno share del 18,2%. Nel complesso, le reti Rai hanno vinto la prima serata con 9.586.000 telespettatori e il 37,9% di share, la seconda serata con 4.447.000 telespettatori e il 37,8% di share e le 24 ore con 4.306.000 telespettatori e il 37,3% di share.