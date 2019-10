Ascolti tv, fenomeno Stefano De Martino su Rai2. E il bikini di Belen... LE FOTO E I NUMERI

Ascolti tv, fenomeno Stefano De Martino su Rai2 con Stasera tutto è possibile. ASCOLTI TV NEWS

Stefano de Martino sempre più re degli ascolti tv. Stasera tutto è possibile nella sesta puntata andata in onda lunedì 21 ottobre stando ai dati Auditel è a un passo dal 10% (9,4%), con circa 1,9 milioni di spettatori. Numeri record che mostano un crescendo del programma di Rai2 in una serata che vedeva il debutto di Report.

ASCOLTI TV STASERA TUTTO E' POSSIBILE I NUMERI DELLE PUNTATE

1° puntata – 16.09.2019 1.310.000 spettatori con il 6.79% di share

2° puntata – 23.09.2019 1.396.000 spettatori con il 7.3% di share

3° puntata – 30.09.2019 1.564.000 spettatori con il 7.8% di share

4° puntata - 7.10.2019 1.720.000 spettatori con il 8.8% di share

5°puntata - 14.10.2019 1.424.000 spettatori con il 7% di share

6° puntata - 21.10.2019 1.892.000 spettatori con il 9.4% di share

BELEN E STEFANO DE MARTINO FUGA ROMANTICA ALLE MALDIVE

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono volati qualche giorno alla Maldive e condividono su Instagram alcune foto delle loro vacanze in un resort esclusivo. Sempre sensualissima la Rodriguez. Dolci alcuni scatti in cui si vede una volta di più complicità, amore e passione per la coppia Belen-De Martino. "Sono felice e sono qui perché le cose vanno come devono andare", ha scritto Belen su Instagram. «Siamo cresciuti e non perdiamo più tempo a discutere, non abbiamo più voglia di litigare», ha detto Stefano De Martino di recente. «Quello che dovevamo sbagliare l’abbiamo sbagliato. Ma la famiglia è importante e ora vogliamo stare insieme fino alla fine dei nostri giorni», le parole di Stefano che sta vivendo un momento magico: amore a mille con Belen e ascolti tv super su Rai2 che premiano il suo talento e il grande lavoro che sta facendo.