Ascolti TV, "SALEMME il bello... della diretta" vola alto (nell'Auditel) come... Cristiano Ronaldo

Ascolti tv ottimi su Rai2 per la seconda puntata di “Salemme… il bello della diretta” che vola altissimo sul campo dell'Auditel, come... il gol fatto poco prima a Marassi da Cristiano Ronaldo contro la Sampdoria ("CR7 AIR JORDAN") e di cui sta parlando tutta Italia in questa ore.

"SALEMME il bello... della diretta" si prende una bella vittoria negli ascolti tv. La commedia “Sogni e bisogni”, il secondo dei tre spettacoli che Vincenzo Salemme porta in scena in diretta dall’auditorium Scarlatti della Rai di Napoli, ha appassionato 1 milione 491 mila telespettatori pari al 7 di share che ha toccato il 24,1 del pubblico televisivo della Campania.

Il secondo appuntamento di Vincenzo Salemme nelle prima serata di RAI2 “Sogni e bisogni” è una favola divertente che parte da un presupposto surreale: il distacco di un… attributo dal corpo del proprio "padrone”. È stata rappresentata per la prima volta nel 1995 ed è una vera commedia dell’arte. Nel cast Andrea Di Maria, Massimo Andrei, Teresa Del Vecchio, Antonio Guerriero, Sergio D’Auria, Adele Pandolfi, Biancamaria Lelli, Luana Pantaleo.