Atletico Madrid-Juventus, Simeone caos esultanza. Dopo che Mourinho in Juventus-Manchester United...

Il 'Cholo' Diego Simeone protagonista di un eloquente gesto per "mostrare ai tifosi che abbiamo gli attributi" (racconterà lo stesso tecnico a fine gara), dopo la prima rete dell'Atletico Madrid contro la Juventus firmata da José Maria Gimenez, è solo l'ultimo episodio in ordine cronologico di esultanza fuori dalle righe da parte di un allenatore.

Di tenore diverso, ma ha fatto comunque discutere, quest'anno sempre contro la Juventus, la mano portata all'orecchio da José Mourinho dopo il successo per 2-1 dello scorso novembre allo Stadium in Champions League col suo Manchester United. Lo Special One, famoso per le sue esultanze - come quando mimò il gesto delle manette per contestare una decisione dell'arbitro in occasione di un Inter-Sampdoria nel 2010 - era stato fischiato dai tifosi della Juventus, cui in risposta aveva anche mostrato le 3 dita, come a dire 'Ricordate il Triplete' conquistato con l'Inter.





Atletico Madrid, Simeone: "L'esultanza? Mi scuso, non era rivolto ai tifosi della Juventus"

Diego Simeone è finito nella bufera per l'esultanza dopo il gol di Gimenez (1-0, poi ha raddoppia Godin nel 2-0 di Atletico Madrid-Juventus). "L'avevo fatta in Lazio-Bologna da giocatore, oggi l'ho rifatta per mostrare i coglioni, non era rivolta ai tifosi della Juventus - si è giustificato il Cholo -. Non è un gesto bellissimo, ma la partita è stata sofferta. Ho esternato quello che ho sentito, mi scuso".