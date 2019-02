Atletico Madrid-Juventus tv pay o in chiaro? ATLETICO MADRID-JUVENTUS IN TV

Atletico Madrid-Juventus tv: ci siamo. Andata degli ottavi di finale di Champions League per Cristiano Ronaldo e soci (senza Khedira operato al cuore). I tifosi bianconeri sono in ansia. Ecco una guida veloce per sapere dove e come seguire Atletico Madrid-Juventus in tv e streaming.

Atletico Madrid-Juventus tv su RAI 1

Atletico Madrid-Juventus sarà in diretta tv in chiaro su Rai 1. Fischio d'inizio alle 21. La partita sarà disponibile in streaming su Raiplay. Marco Lollobrigida telecronista della sfida di Champions League. Commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

Atletico Madrid-Juventus tv Sky Sport

Atletico Madrid-Juventus è ovviamente trasmessa anche in pat tv. La sfida di Champions League sarà su Sky Sport Uno, SkySport canale 252 e in streaming su Skygo e Now Tv. Massimo Marianella telecronista e Alessandro Del Piero al commento tecnico per il match della sua Juventus al Wanda Metropolitano, mentre tra bordo campo e tribuna sono impegnati Giovanni Guardalà, Francesco Cosatti e Gianluca Di Marzio.

Atletico Madrid-Juventus tv Sky Sport Football

Atletico Madrid-Juventus per chi non riuscirà a vederla in diretta sarà disponibile anche in replica dalle 23 su Sky Sport Football.

Atletico Madrid-Juventus Radio Rai

Atletico Madrid-Juventus sarà raccontata anche su Radio Rai 1 nel consueto contenitore Zona Cesarini con radiocronaca di Francesco Repice.

Atletico Madrid-Juventus formazioni

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Juanfran, Gimenez, Godin, Filipe Luis; Saul, Rodrigo, Thomas, Koke; Diego Costa, Griezmann. Allenatore: Simeone

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Ronaldo. Allenatore: Allegri

Arbitro: Zwayer (Germania)

Tv: Sky Sport Uno, Rai 1