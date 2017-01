Bentancur, fallo da killer subito: spavento per Juventus e giocatore



Paura per Rodrigo Bentantur durante Uruguay-Argentina Under 20. Il centrocampista del Boca Juniors (che in estate andrà alla Juventus) ha subito un intervento durissimo dall'argentino Belmonte. Un'entrata che ha rischiato di rompere la gamba a Bentancur e ha portato all'espulsione diretta del centrocampista del Lanus. Fortunatamente per l’Uruguay (per il Boca e per la Juventus) il 20enne uruguagio se l'è cavvata con uno spavento ed poi tornato regolarmente in campo, guidando la sua nazionale alla netta vittoria per 3-0 sull’Argentina.