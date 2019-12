Beve acqua, limone e miele per un anno: gli effetti choc sulla blogger Crystal

Ha bevuto acqua, limone e miele ogni mattina per un anno. La testimonianza della famosa blogger Crystal Davis e la sua trasformazione. Le è cambiata la vita.

Acqua, limone e miele per un anno: gli effetti inaspettati sulla blogger Crystal Davis

La poetessa australiana, Crystal Davis, nota soprattutto per la sua attività di blogger ha dato la sua testimonianza sull’assunzione di acqua, limone e miele. Si tratta di una abitudine salutare praticata da molti per beneficiare delle proprietà di questi alimenti, ma non manca chi continua a sottolineare le controindicazioni e gli effetti negativi che provoca l’uso del limone a lungo termine.

La blogger ha voluto provare in prima persona gli effetti del potente rimedio naturale. Ecco cosa ha raccontato e come le è cambiata la vita.

Dopo un anno di acqua, limone e miele: la testimonianza incredula della blogger

Divenuta famosa sui social con la rubrica sull’Elephant Journal, dove scrive articoli di salute, Crystal Davis ha voluto verificare personalmente gli effetti di un elisir che tutti ritengono miracoloso. Dopo aver bevuto per un intero anno acqua, limone e miele, la poetessa ha potuto dare una testimonianza sugli effetti della bevanda. C’è chi dice che il limone comporti danni se bevuto a lungo termine, ma la blogger, definitasi inizialmente “scettica”, si ritiene ora “convertita”.

Bere ogni giorno acqua tiepida, limone e miele ha avuto su di lei moltissimi effetti benefici, migliorando la pelle, il metabolismo, la sua capacità di digestione e non solo. Crystal ha dichiarato di non aver avuto per un intero anno “un raffreddore, un’influenza o una qualche malattie gastro-intestinale”. La donna soffriva costantemente di disturbi alla gola, che sono scomparsi. “Ora è diventata talmente tanto una sana abitudine che ho iniziato a portare con me miele e limone anche quando sono fuori casa” ha aggiunto la blogger, dopo aver ammesso di aver saltato ogni tanto qualche giorno.

Acqua limone e miele: la “pozione magica” che ha reso la blogger “mattiniera”

Crystal Davis, oltre al benessere fisico, ha notato anche alcuni cambiamenti nelle sue abitudini. Ha infatti rivelato di essere diventata “una persona mattiniera” e di non avere “più bisogno di caffè”. Tutto questo grazie alla bevanda che lei stessa ha definito “pozione magica” dopo un anno di costante assunzione.

Acqua, limone e miele: i benefici, ma non mancano le controindicazioni

Sono molti i benefici che è in grado di apportare la bevanda con acqua calda, limone e miele.

Depura e disintossica l’organismo, eliminando le scorie in eccesso e il muco che si accumula nell’intestino.

Rinforza il sistema immunitario, aiutando a combattere l’influenza, in particolare il raffreddore.

Ha efficacia antibatterica.

Migliora la digestione.

Aiuta a dimagrire favorendo il senso di sazietà.

Previene alcune malattie e consente di mantenere un PH più basico.

Rende la pelle liscia, tonica e luminosa. Elimina le macchie scure dalla pelle e la purifica.

Ha un effetto diuretico, facilita il funzionamento delle vie urinarie.

Combatte l’alito cattivo ed elimina i batteri presenti nel cavo orale.

Acqua, limone e miele: la ricetta della blogger

Ecco la ricetta spiegata da Crystal Davis: “Succo di mezzo limone fresco e un cucchiaino di miele organico, messi in una tazza standard di acqua appena bollita. L’acqua deve aver raffreddato leggermente, ma deve essere ancora abbastanza calda per sciogliere bene il miele”. Dopo averla preparata è possibile aggiungere un po’ di acqua fredda per poter bere subito la bevanda.

È opportuno bere acqua, limone e miele tramite una cannuccia, per evitare che si rovini lo smalto dei denti.

Acqua, limone e miele: le controindicazioni

La blogger è entusiasta della bevanda. Ha infatti rivelato di portarla sempre con sé e di berla tutti i giorni. Molti esperti tuttavia sconsigliano il consumo a lungo termine, a causa di alcuni effetti negativi che può comportare il limone. Bere acqua e limone non è consigliato poi a chi soffre di gastrite, esofagite da reflusso gastroesofageo, ulcere.

Assumere quotidianamente limone a digiuno potrebbe, a lungo andare, irritare lo stomaco. Nei pazienti affetti da gastrite l’acido citrico può danneggiare la mucosa gastrica a causa dell’aumento di acidità. Se prolungata nel tempo, questa abitudine può compromettere anche la mucosa di persone sane. Le controindicazioni non si limitano allo stomaco, ma possono riguardare anche il cavo orale. Un’assunzione prolungata di acqua e limone può provocare disturbi alla bocca, a causa dell’azione erosiva dell’acido citrico. Potrebbe infatti danneggiare lo smalto dei denti.

Prima di assumere il composto è sempre opportuno chiedere consiglio al proprio medico di fiducia.

Come bere acqua e limone per non avere effetti negativi

Ecco alcuni consigli per ottenere effetti benefici, senza rischi.

È innanzitutto fondamentale assumere la bevanda con moderazione. Quantità eccessive potrebbero provocare bruciore di stomaco e nausea.

È consigliabile bere il composto tramite una cannuccia e non direttamente dal bicchiere. ll ph acido del limone, se assunto quotidianamente, può danneggiare lo smalto dei denti.

E' preferibile assumere acqua e limone a digiuno al mattino. Se questo non è possibile, la bevanda può essere consumata venti minuti prima dei pasti.

Bere il composto ameno 20-30 minuti prima di fare colazione.

Sarebbe preferibile fare dei cicli che non superino i 30 giorni ognuno. Secondo numerosi siti è però possibile bere acqua e limone tutti i giorni, ma in quantità moderate.

Lo zucchero è assolutamente vietato. Rende infatti la bevanda meno efficace, in quanto interrompe l’azione depurativa e disintossicante del limone.

Prima di bere acqua e limone, è sempre opportuno chiedere consiglio al proprio medico di fiducia.