Calcio, Agnelli saluta Allegri: "Ha fatto la storia della Juventus"

"Questa e' una giornata diversa dalle altre, non rispondero' a nessuna domanda sull'allenatore del futuro. Sono qua per celebrare Max Allegri, che ha fatto la storia della Juventus, vincendo cinque scudetti consecutivi". Cosi' il presidente della Juventus Andrea Agnelli, che oggi pomeriggio all'Allianz Stadium ha dato l'addio all'allenatore Massimiliano Allegri. "Sono stati cinque anni bellissimi - ha aggiunto Agnelli - con affetto, stima, riconoscenza e soprattutto tante vittorie. Abbiamo vissuto per un anno e mezzo da vicini di casa, abbiamo fatto colazione insieme, cene piacevolissime, Max ha visto i miei figli crescere e io i suoi. Penso di aver trovato un amico sincero con cui potermi confidare su tanti argomenti".



Calcio: Agnelli, momento giusto per chiudere ciclo straordinario - "Dopo la partita con l'Ajax ho pensato di andare avanti con Max, poi abbiamo fatto delle riflessioni e oggi c'e' tristezza e commozione. E' stato difficile capire insieme che era il momento giusto di chiudere uno dei piu' straordinari cicli della Juventus". Cosi' il presidente bianconero Andrea Agnelli, che oggi pomeriggio all'Allianz Stadium ha salutato l'allenatore Massimiliano Allegri. "Bisogna prendere le decisioni, poi il futuro dira' se sono scelte corrette - ha aggiunto Agnelli - ho letto alcune dietrologie in questi giorni, ma penso che fosse giusto chiudere adesso con un successo".