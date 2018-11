Cannabis, memoria: smettere di fumare cannabis potrebbe migliorare la memoria

CANNABIS E MEMORIA: EFFETTI DELLA CANNABIS SULLA MEMORIA E SULLA CAPACITÀ DI ATTENZIONE

La ricerca statunitense mostra che l'astinenza dalla cannabis di quattro settimane ha migliorato la memoria, ma non le capacità di attenzione

L'astinenza dalla cannabis per un mese può aumentare le prestazioni di memoria, secondo uno studio condotto su giovani che hanno fatto uso di cannabis almeno una volta alla settimana.

I ricercatori hanno scoperto che quattro settimane senza cannabis hanno portato a un "modesto ma affidabile" miglioramento dei punteggi dei test di memoria degli utenti, che potrebbe essere sufficiente per aumentare i voti degli studenti a scuola.

"Possiamo dire con forza che i consumatori regolari di cannabis impareranno meglio quando si asterranno dal fumare canne; viceversa, continuare a far uso di cannabis avrà probabilmente un impatto negativo sul processo di apprendimento", ha detto Randi Schuster al Centro per la medicina delle dipendenze del Massachusetts General Hospital di Boston.

EFFETTI DELLA CANNABIS SULLA MEMORIA: LO STUDIO

Gli scienziati hanno reclutato 88 partecipanti di età compresa tra 16 e 25 anni, ognuno dei quali ha usato cannabis almeno una volta alla settimana. Ciascuno è stato quindi assegnato in modo casuale a uno dei due gruppi. Il primo ha continuato il suo uso di droghe come prima, mentre il secondo ha accettato di smettere per 28 giorni. Tutti hanno fornito regolarmente campioni di urina per accertarsi di aver aderito alla disposizione.

Nel corso del mese successivo, i partecipanti hanno fatto regolarmente dei test informatici per valutare le loro capacità cognitive. Mentre l'astensione dalla cannabis non ha avuto un impatto misurabile sulle capacità di attenzione, la memoria è migliorata in modo marcato, e in particolare nella prima settimana, quando gran parte della cannabis è stata espulsa via dal loro corpo. L'effetto più notevole è stato visto in un test di memoria verbale che registrava quanto bene le persone potessero memorizzare e in seguito richiamare una serie di 18 parole che lampeggiavano sullo schermo del computer.

CANNABIS E MEMORIA: LA CANNABIS FA PERDERE LA MEMORIA

La cannabis contiene un cocktail di ingredienti psicoattivi, il più potente dei quali è il THC, o delta-9 tetraidrocannabinolo, la sostanza largamente responsabile dell'alto consumo di droghe. Il composto funziona legandosi ai recettori sui neuroni in tutto il cervello, ma che sono concentrati in regioni cruciali per la memoria e la funzione cognitiva. Le stesse aree cerebrali sono meno sviluppate negli adolescenti, rendendo potenzialmente i giovani più vulnerabili ai danni correlati al THC.

"Vediamo il cambiamento più drammatico nella memoria durante la prima settimana e poi un lento rallentamento nel resto del mese", ha detto Schuster al Guardian. "Penso che sia probabile che il grado del THC contribuisca al grado di cambiamento cognitivo".

Coloro che hanno preso parte allo studio hanno fumato la cannabis, ne hanno mangiato in qualche modo, oppure hanno usato altri preparati come tannini e oli appiccicosi. Mentre alcuni erano utenti giornalieri, altri prendevano la droga solo nei fine settimana. "Penso che la percezione tra genitori e figli sia che forse l'uso del fine settimana non è problematico, ma abbiamo visto un miglioramento anche tra le persone che hanno usato la cannabis solo una volta alla settimana", ha detto Schuster. "È un miglioramento modesto ma affidabile."

Con la cannabis sempre più legalizzata in tutto il mondo, i risultati sollevano importanti domande sull'educazione e sui programmi di salute pubblica, ha detto Schuster. "Abbiamo davvero bisogno di essere espliciti nel dire ai giovani che il loro cervello è ancora vulnerabile, che continuano a svilupparsi fino a circa 25, e che usare la cannabis in questo periodo, in particolare i prodotti ad alta potenza che sono prevalenti oggi, non è probabile sii buono per loro ".