Carrera campione con lo Spartak Mosca: "Ho pianto". Su Juventus e su Conte...



«Ho visto con moglie e amici la partita dello Zenit, la cui sconfitta ci ha consegnato il titolo. Sono scoppiato a piangere dall'emozione, è stato qualcosa di indescrivibile. Un pianto liberatorio dopo un anno pieno, tirato, di grande sofferenza, vissuto a mille all'ora». Massimo Carrera racconta l'emozione di aver vinto il titolo di campione di Russia come allenatore dello Spartak Mosca. L'ex difensore della Juventus e vice di Antonio Conte si racconta ai microfoni di Tmw.



Massimo Carrera campione con lo Spartak Mosca. "Niente sorteggio con Juventus e Chelsea in Champions League? Un sollievo"



La prossima stagione sarà Champions League ma da testa di serie e quindi ai gironi non troverà ne la Juventus e ne il Chelsea (se, come probabile, vincitori dei rispettivi campionati) e Massimo Carrera "questo a livello affettivo mi dà sollievo".



Massimo Carrera campione con lo Spartak Mosca: "Ho pianto". IL SEGRETO DELLA VITTORIA



«Ho cercato di far capire ai miei giocatori sin da subito che cosa volevo. E ho avuto la fortuna di trovare un gruppo che mi seguiva subito. Ho cercato di far dare il massimo a tutti e il modo in cui hanno lavorato ha risvegliato l'entusiasmo dei tifosi, che negli anni si era assopito. Del resto parliamo di una squadra che non vinceva il campionato da 16 anni, che una domenica vinceva e l'altra no. Questa squadra ha combattuto sempre, a parte 2-3 partite dove c'è stato un calo di tensione ma alla fine nel calcio può succedere».



Massimo Carrera campione con lo Spartak Mosca: "Ho pianto". "QUANTE PRESSIONI"



«È difficile allenare lo Spartak Mosca? Molto, anche perché le pressioni sono tante. Del resto qui lo Spartak è considerato la Juve di Russia. È la squadra con più tifosi ed è chiaro che le attese sono tante. Per quello che mi riguarda l'ambiente esterno non mi ha condizionato molto. Ad esempio per quel che riguarda la stampa avrò letto l'1% di quello che hanno scritto».