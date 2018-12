Champions League, Atletico Madrid-Juventus. Allegri: "Chi ha ambizione..."

"Chi ha ambizione, non ha timore". L'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, commenta su twitter l'esito del sorteggio degli ottavi di finale di Champions League. I bianconeri se la vedranno con l'Atletico Madrid del Cholo Diego Simeone.

Champions League sorteggi: Atletico Madrid-Juventus e Roma-Porto

Atletico Madrid-Juventus: l'urna di Nyon è beffarda nei confronti dei bianconeri. Non è bastata la vittoria del girone per evitare un ottavo di finale da brividi per Cristiano Ronaldo e compagni. L'avversaria peggiore che poteva capitare assieme al Liverpool. Molto più fortunata la Roma che, malgrado il secondo posto nel suo gruppo (dietro al Real Madrid) affronterà il Porto (andata all'Olimpico) evitando top club come Manchester City, Barcellona e Psg.

CHAMPIONS LEAGUE, ATLETICO MADRID-JUVENTUS

Atletico Madrid-Juventus agli ottavi di finale di Champions League. I bianconeri giocheranno la partita di andata in Spagnae il ritorno all'Allianz Stadium. Atletico e Juventus si sono sfidate solo nella fase a gironi nella stagione 2014/15 (1-0 per i'Colchoneros' in Spagna e 0-0 a Torino). La squadra di Diego Simeone ha staccato il pass per gli ottavi arrivando seconda nel Gruppo Adietro al Borussia Dortmund.

CHAMPIONS LEAGUE, ROMA-PORTO

Roma-Porto agli ottavi di finale di Champions League. I giallorossi giocheranno la partita d'andata in casa e il ritorno in Portogallo. Il Porto ha eliminato la Roma negli spareggi 2016/17 pareggiando 1-1 in casa e imponendosi 3-0 all'Olimpico. In precedenza le due squadre si erano sfidate in Coppa delle Coppe nel 1982, con i Dragoni vittoriosi 2-0 sia in casa che in trasferta.

CHAMPIONS LEAGUE SORTEGGIO OTTAVI DI FINALE

LIVERPOOL-BAYERN MONACO

AJAX-REAL MADRID

ROMA-PORTO

LIONE-BARCELLONA

TOTTENHAM-BORUSSIA DORTMUND

MANCHESTER UNITED-PSG

ATLETICO MADRID-JUVENTUS

SCHALKE 04-MANCHESTER CITY