Champions League, Juventus-Real Madrid 1-4. Buffon: "Episodi che non girano bene..."

JUVENTUS-REAL MADRID, BUFFON: "EPISODI CHE NON GIRANO BENE.... MA LORO POI HANNO VINTO MERITATAMENTE"

"E' una grande delusione perche' pensavamo di aver fatto tutto il necessario per vincere questa finale. Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo in cui il Real Madrid era alle corde...". Gigi Buffon analizza il 4-1 con cui la Juventus ha perso la finale di Champions League a Cardiff contro il Real Madrid. Il portiere bianconero è amareggiato: "Ti lasciano a bocca aperta gli episodi che non girano mai bene. Questo dispiace, ma per arrivare a vincere la Coppa in quei momenti bisogna essere più forti delle avversità". Buffon ha un rammarico: "Abbiamo corso tantissimo, forse facendo un fuorigiri, senza riuscire a concretizzare il vantaggio. Questo e' l'unico dispiacere, poi nella ripresa si e' vista loro forza e attitudine a vincere, e hanno vinto meritatamente"

CHAMPIONS LEAGUE, JUVENTUS-REAL MADRID: ALLEGRI SI LEVA LA MEDAGLIA DEI SECONDI



Al termine del match la Juventus è stata premiata dal presidente dell'Uefa Aleksander Ceferin con una medaglia. Premio per un secondo posto amaro e non è sfuggito l'atteggiamento di Massimiliano Allegri che si è levato immediatamente la medaglia dal collo.



CHAMPIONS LEAGUE. JUVENTUS-REAL MADRID 1-4. CRISTIANO RONALDO: "MOMENTO UNICO IN CARRIERA"

"Abbiamo fatto un finale di stagione incredibile, con il successo in Liga e ora in Champions League. Cosa chiedere di piu'? Sto vivendo un momento unico in carriera: adesso ci riposiam, poi ci dovremo concentrare sulla prossima stagione e sul Mondiale per club. Pallone d'Oro? Vedremo". Parole pronunciate da Cristiano Ronaldo (autore di una splendida doppietta) al termine di Juventus-Real Madrid che ha consegnato ai blancos la Champions League 2017.

Gentiloni alla Juventus: "Grazie lo stesso"



"Juve, grazie lo stesso". Con questo tweet il Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, ha commentato la sconfitta in finale di Champions League dei bianconeri. In precedenza Gentiloni aveva twittato anche per il momentaneo pareggio di Mandzukic.



Champions League, Juventus-Real Madrid 1-4..CRISTIANO RONALDO DEVASTANTE NELLA NOTTE DI CARDIFF

La Juventus perde la finale di Champions League contro il Real Madrid nel peggiore dei modi.. Nella notte di Cardiff i blancos vincono 4-1 e portano a casa la dodicesima Champions League della loro storia, la terza in quattro anni, la seconda consecutiva (mai nessuna squadra ci era riuscita nell'era Champions). Il primo tempo finisce 1-1 e al gol di Ronaldo risponde Mandzukic con una bellissima rovesciata. Il pari fotografa un equilibrio sostanziale tra le due squadre. Nella ripresa la musica cambia: il Real Madrid prende il possesso del campo e i due gol in sequenza di Casemiro e Cristiano Ronaldo sono la logica conseguenza di un predominio via-via sempre più marcato da parte della squadra di Zidane. Sul 3-1 la Juventus non reagisce, ma pare un pugile che barcolla al centro del ring. Solo un colpo di testa di Alex sandro (su punizione di Dani Alves) a poco meno di 10 miinuti dalla fine, prova a illudere la Juve che ci sia ancora partita. Ma non è così e il 4-1 di Asensio al 90° è il pugno che manda la Signora al tappeto. Ko tecnico.