Champions League, Juventus-Young Boys 3-0. Dybala show: "Volevo fare una partita così"

"Volevo fare una partita così e penso che la squadra l'ha affrontata con l'atteggiamento giusto. Potevano esserci dei cali, ma siamo stati molto bravi e abbiamo fatto tutti una grande partita". Sono le parole dell'attaccante della Juventus Paulo Dybala, autore dei tre gol con cui i bianconeri hanno battuto lo Young Boys allo Stadium, ai microfoni di Sky. Le esclusioni di inizio stagione hanno fatto bene all'argentino. "Ovviamente, uno vuole sempre giocare, è così. Lo scorso anno avevo fatto l'opposto, avevo cominciato con tanti gol e poi, durante il campionato, ero calato un po'. Penso che quella esclusioni mi hanno fatto lavorare, mi hanno fatto mettere più concentrazione sul mio lavoro. Cerco di fare sempre il massimo e in alcune partite giochi meglio che in altre", ha spiegato Dybala. Il prossimo passo sarà quello di trovare la giusta alchimia con Cristiano Ronaldo. "Sicuramente. Penso che la squadra stia facendo molto bene. Oggi c'è mancato Ronaldo, però, abbiamo giocato una partita da grande squadra. Ovviamente, con lui è più facile, però, dobbiamo rimanere sempre concentrati, quando c'è e quando non c'è", ha concluso l'argentino.

Una tripletta di Paulo Dybala stende gli svizzeri dello Young Boys nella seconda giornata per il gruppo H di Champions League. Dopo aver piegato il Valencia in trasferta, la Juventus batte nettamente 3-0 lo Young Boys, che all'esordio aveva perso contro il Manchester United, dimostrando di saper solo vincere anche senza il fenomeno portoghese. Il tecnico della Juve per la sfida opta per 3-5-2, senza Ronaldo squalificato, e in attacco schiera Dybala, che lo ripaga con gli interessi con tre belle reti, e Mandzukic, mentre Cuadrado e Alex Sandro esterni. In mezzo al campo Bernardeschi, Pjanic e Matuidi. In difesa Barzagli, Bonucci e Benatia. La Juve parte subito forte e bastano appena 5 minuti al numero 10 argentino per sbloccare l'incontro. Lancio profondo di Bonucci, con Dybala che in area apre il piatto e insacca al volo di sinistro. I padroni di casa rischiano poi all'11' quando Sulejmani anticipa Szczesny in uscita, ma si defila e crossa ma la difesa rimedia. La squadra di Allegri continua a spingere e sfiora il gol prima con un tiro di Bernardeschi e poi con una conclusione di Dybala che raddoppia al 33' del primo tempo: conclusione dal limite di Matuidi, il portiere respinge corto e Dybala è il più lesto a mettere dentro il pallone del 2-0.