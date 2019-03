Cristiano Ronaldo come Simeone: gestaccio dopo il gol. CR7 a rischio sanzione

Cristiano Ronaldo è un marziano nella notte di Champions League che proietta la Juventus ai quarti di finale e manda all'inferno l'Atletico Madrid. La tripletta di CR7 lo proietta ancor più nella leggenda del calcio, sognando di vincere ancora quella coppa che ha già sollevato cinque volte (una con il Manchester United e quattro al Real Madrid).

L'impresa del fuoriclasse portoghese viene però sporcata dal gesto con le mani all'inguine per mostrare gli attributi che Ronaldo compie per rispondere a Diego Simeone. Un'azione che non è piaciuta a molti tifosi su internet.

La vendetta di Cristiano Ronaldo si consuma a quindici giorni di distanza dal match del Wanda Metropolitano in cui il Cholo fece la stessa cosa per festeggiare il gol di Gimenez, scatenando un putiferio.

Polemiche e un'inchiesta che condannò l'allenatore dell'Atletico Madrid a una multa da 20mila euro. Ora ecco il gesto de los huevos imitato da Cristiano Ronaldo che potrebbe essere sanzionato dall'Uefa.

JUVENTUS-ATLETICO MADRID, CRISTIANO RONALDO RISPONDE A SIMEONE: GESTO DE LOS HUEVOS