Cristiano Ronaldo e Georgina nozze. 'Si sposeranno in Italia'

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sposeranno in Italia? Lo ipotizza il settimanale Gente, che pubblica le immagini di CR7 in mare con la fidanzata dopo le fatiche del Mondiale di Russia e prima dell'inizio della stagione a strisce bianconere. Sarà un bel matrimonio all'ombra della Mole per il fuoriclasse della Juventus e la compagna che lo ha reso padre per quarta volta il 12 novembre della piccola Alana Martina (in precedenza erano nati i gemellini Eva e Mateo da madre surrogata e Cristiano Ronaldo junior nel 2010 da madre mai svelata)?

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, l'amore svelato a Disneland Paris nel 2018

L'amore tra Ronaldo e Georgina è nato un paio d'anni fa. La love story ha dato un'impennata alla popolarità della 24enne modella spagnola (che ha studiato danza ed è stat indossatrice). Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez furono avvistati per la prima volta insieme nel 2016, a Disneyland Paris, mentre si sarebbero conosciuti ad un party di Dolce e Gabbana.

Cristiano Ronaldo, presentazione alla Juventus nell'Allianz Stadium. CR7 MANIA A TORINO

E ora chissà se davvero si sposeranno in Italia. Intanto Torino freme per la presentazione di Cristiano Ronaldo prevista per lunedì 16 luglio, alle ore 18.30, presso la sala “Gianni e Umberto Agnelli” dell’Allianz Stadium. E' una vera e propria CR7 mania quella che ha contagiato la città piemontese, tra il gusto di gelato dedicato al campione juventino, la corsa all'abbonamento per non perdersi neppure una partita dal vivo di Ronaldo e le maglie bianconere col numero 7 che vanno a ruba.