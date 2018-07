Cristiano Ronaldo-Juventus per 112 milioni. Affare da oltre 350 mln. E CR7...

Cristiano Ronaldo-Juventus per 112 milioni. Operazione da 350 mln - JUVENTUS NEWS

Cristiano Ronaldo alla Juventus per 112 milioni (100 milioni pagabili in due esercizi, oltre il contributo di solidarietà previsto dal regolamento FIFA e oneri accessori per 12 milioni). A CR7 31 milioni di euro all’anno netti per 4 anni. L’operazione vale circa 350milioni è la più importante della storia del calcio italiano. Julen Lopetegui aveva avuto una lunga conversazione telefonica con Cristiano Ronaldo per cercare di convincerlo a restare al Real Madrid, ma senza successo.

Cristiano Ronaldo-Juventus. Il comunicato ufficiale dei bianconeri

Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Real Madrid Club De Fùtbol S.p.A. per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Dos Santos Aveiro Cristiano Ronaldo a fronte di un corrispettivo di € 100 milioni, pagabili in due esercizi, oltre il contributo di solidarietà previsto dal regolamento FIFA e oneri accessori per € 12 milioni.Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva quadriennale fino al 30 giugno 2022.

Cristiano Ronaldo-Juventus. La lettera d'addio di CR7 al Real Madrid: "E' il momento di un nuovo ciclo"

“Il Real Madrid ha conquistato il mio cuore e quello della mia famiglia e più che mai mi sento di dire grazie: grazie al club, al presidente, ai dirigenti, ai miei compagni, a tutto lo staff tecnico, ai medici, fisioterapisti e i lavoratori incredibili che fanno sì che tutto funzioni al meglio, sempre attenti ad ogni dettaglio in ogni momento. Grazie infinite una volta ancora ai nostri sostenitori e grazie anche al calcio spagnolo. Durante questi nove anni appassionanti ho avuto di fronte grandissimi giocatori. Il mio rispetto e la mia stima vanno ad ognuno di essi. Ho riflettuto molto e so che è arrivato il momento di un nuovo ciclo” prosegue la lettera. Quindi, l’accorata chiusura: “Me ne vado, dunque, ma questa maglia, questo stemma e il Santiago Bernabeu continuerò a sentirli come mie ovunque io sia. Grazia a tutti e, naturalmente, come dissi la prima volta che entrai nel nostro stadio nove anni fa: "Hala Madrid!"”.

CALCIOMERCATO: REAL MADRID. UFFICIALE, CRISTIANO RONALDO E' DELLA JUVENTUS

In una nota, il Real Madrid comunica che, "accettando la volonta' e la richiesta espresse" da Cristiano Ronaldo, "ha dato l'ok al suo trasferimento alla Juventus". "Oggi il Real Madrid vuole esprimere il proprio ringraziamento a un giocatore che ha dimostrato di essere il migliore al mondo e che ha segnato una delle epoche piu' brillanti della storia del nostro club e del calcio mondiale - scrive il Real -. Ma al di la' dei titoli conquistati, dei trofei conseguiti e dei trionfi conseguiti in campo durante questi 9 anni, Cristiano Ronaldo e' stato un esempio di dedizione, lavoro, responsabilita' e talento". Il club campione d'Europa ricorda inoltre che CR7 "e' diventato il massimo goleador della storia del Real Madrid con 451 gol in 438 partite. In totale, 16 titoli, tra cui 4 Champions League, 3 consecutive, e 4 nelle ultime 5 stagioni. A livello individuale, con la maglia Real Madrid, Ronaldo ha vinto 4 volte il Pallone d'oro, 2 The Best e 3 Scarpe d'oro, tra i tanti trofei". E infine, "per il Real Madrid Cristiano Ronaldo sara' sempre uno dei suoi grandi simboli e un riferimento unico per le prossime generazioni".

Juventus, Agnelli blitz in Grecia da Cristiano Ronaldo

Andrea Agnelli, presidente della Juventus, questa mattina era volato in Grecia da Pisa, raggiungendo Khalamata, che dista una sessantina di chilometri dal resort Costa Navarino, dove alloggia Cristiano Ronaldo, in vacanza con la famiglia.

JUVENTUS-CRISTIANO RONALDO LE NEWS SUL VERTICE PRIMA DELL'ACCORDO CHE HA PORTATO CR7 IN BIANCONERO

Juventus-Cristiano Ronaldo, incontro fra il presidente e CR7

Una tratta insolita per il numero uno bianconero, accompagnato dall'inseparabile compagna Deniz Akalin. Numerose le indiscrezioni riguardo un possibile incontro fra il presidente e il bomber portoghese nelle ore pomeridiane. Probabilmente sarà presente al vertice anche Jorge Mendes, agente di Cristiano Ronaldo.

Solo le prossime ore diranno qualcosa in più in merito a quello che è stato definito "l'affare del secolo". Attualmente il fuoriclasse appare vicino alla "Vecchia Signora", infatti, Manchester City e United hanno detto no all'offerta del Real Madrid; questi i costi della trattativa con i due club inglese: 180 milioni di euro totali al calciatore e 120 milioni al Real.

Se il club spagnolo, vincitore della Champions League, dovesse confermare il costo della clausola rescissoria del giocatore a 100 milioni, la Juventus sarebbe ad un passo dal portare CR7 in Italia. In Spagna danno già la trattiva per chiusa, sull'edizione online di "Marca" si legge: "Questa sera il real avallerà il passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus per 100 milioni di euro offerti dai bianconeri su richiesta dello stesso portoghese. La storia di CR7 al Real è finita".