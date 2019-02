Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, lutto per la coppia

Lutto in casa Ronaldo, è morto il papà di Georgina Rodriguez - Pochi giorni dopo aver festeggiato il suo venticinquesimo compleanno, Georgina Rodríguez, la fidanzata di Cristiano Ronaldo ha ricevuto la devastante notizia della morte di suo padre. Jorge Eduardo Rodríguez Gorjón, 70 anni, è morto in Argentina il 31 gennaio, secondo quanto riporta la rivista spagnola Hola. L'ex allenatore di calcio ha sofferto di gravi problemi di salute dopo aver subito un ictus due anni e mezzo fa. La fidanzata dell'attaccante della Juventus è in Argentina, vicino alla famiglia. Georgina Rodríguez ha trascorso il suo venticinquesimo compleanno il 27esimo, lontano dal padre di sua figlia Alana Martina per essere vicina al genitore negli ultimi giorni di vita.

"Casualità della vita, sono atterrata nel paese che mi ha visto nascere alla stessa ora e giorno della mia nascita 25 anni fa. 1994. Capriccioso destino, mia amata Buenos Aires", aveva scritto nell'ultimo post su Instagram la modella nata in Argentina e cresciuta in Spagna.