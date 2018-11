Cristiano Ronaldo, proposta di matrimonio a Georgina Rodriguez: ecco l'anello

Cristiano Ronaldo, proposta di matrimonio a Georgina Rodriguez

Cristiano Ronaldo, l'indiscrezione del Correio de Manha: avrebbe fatto la proposta di matrimonio a Georgina Rodriguez. Ecco le indiscrezioni.

Cristiano Ronaldo, matrimonio con Georgina: l'anello regalato da CR7 alla Rodriguez

Nozze in arrivo per Cristiano Ronaldo e la compagna, la modella spagnola Georgina Rodriguez. A quanto riporta oggi il quotidiano portoghese 'Correio da Manha', l'attaccante della Juventus ha già programmato il fatidico 'sì'. A rafforzare la tesi secondo cui CR7 sia pronto a sposarsi una foto della coppia, in questi giorni in vacanza a Londra, con un ingrandimento su due anelli all'anulare dei futuri sposini i quali, complice la romantica vacanza, si sarebbero scambiati la promessa di nozze. Sul suo profilo Instagram la compagna di CR7 ha mostrato con orgoglio in una foto l'anello tempestato di pietre preziose.

CRISTIANO RONALDO-GEORGINA RODRIGUEZ, ECCO L'ANELLO REGALATO DA CR7 ALLA FUTURA SPOSA