Dani Alves: "Dybala? Per crescere via dalla Juventus". I tifosi: "Vattene tu"



Tifosi della Juventus in rivolta, sui social, contro Dani Alves. "Sei finito", "Te ne devi andare tu, non Dybala", "Buffone", "game over" piovono commenti rdurissimi dei supporter bianconeri contro il brasiliano dopo l'intervista rilasciata alla tv brasiliana Esporte Interativo in cui l'ex esterno destro del Barcellona consigliava a Dybala di "lasciare la Juventus per migliorare". La rabbia del popolo bianconero ha dilagato sul social network del calciatore, precipitato nel gradimento dei tifosi. Dalle stelle alle stalle per colpa di quelle parole sul compagno argentino. "Vergognati, cio' che hai detto e' inaccettabile", e' la lapidaria conclusione di un fan juventino.



DANI ALVES, DYBALA PER MIGLIORARE DOVRA' UN GIORNO LASCIARE LA JUVENTUS



"Dybala darà grandi frutti in futuro, ma credo che per migliorare del tutto, per testarsi, un giorno, non so quando, dovrà lasciare la Juventus". E' il consiglio di DANI ALVES al suo compagno in bianconero Paulo Dybala. Il 34enne brasiliano ha parlato alla tv brasiliana 'Canais Esporte Interativo' anche sul suo futuro: "L'anno scorso ho rifiutato molte offerte dalla Premier perché sentivo che dovevo passare per la Serie A. Lì c'è una grande cultura difensiva e per andare a giocare in Inghilterra devi saper difendere bene. Se voglio andare in Inghilterra? Sinceramente sì e spero che un giorno ci andrò''.